Új módszer segíthet enyhíteni a jetlaget

Testünk működését nagyban meghatározza az úgynevezett cirkadián ritmus, avagy a szervezet belső órája. Ha azonban rövid időn belül több időzónán is áthaladunk, belső óránk és a valós idő között jelentős különbség keletkezik, amelyhez a szervezetnek alkalmazkodnia kell. Mindez átmenetileg kellemetlen alvászavart okozhat, amihez szintén gyakran társulnak emésztési zavarok, étvágytalanság, hányinger, fejfájás, rossz közérzet és hangulat egyaránt. Minél több időzónát lépünk át, minél nagyobb az ugrás, a tünetek is annál intenzívebbek lehetnek. Ezt nevezzük jetlagnek, amely a hosszú repülőutak egyik jellemző velejárója.

A fény kulcsfontosságú szerepet tölt be a cirkadián ritmus szabályozásában. A fényerősség, a hullámhossz és az időzítés révén pedig lehetséges úgymond áthangolni a belső órát. Adott esetben tehát egy repülőút során is lehetséges segíteni a szervezet átállását az új időzónára – írja a Sydney-i Egyetem közleménye.

Az ausztrál felsőoktatási intézmény égisze alatt működő Charles Perkins Központ, a Quantas légitársaság és a Caon Design Office tervezőcég most közösen megalkotott egy olyan tudományos alapokon nyugvó világításrendszert, amely a repülőgép belső terét megvilágítva már az odaúton segíti az utasok alkalmazkodását az új időzónához. A kabinfényeket, amelyek a napkeltét és a napnyugtát is szimulálják, több mint 150 órányi teszteléssel kalibrálták be az Airbus hamburgi gyárában az ausztrál fejlesztők részvételével. A különleges rendszer elsőként a Quantas A350-es utasszállítóin áll majd üzembe a cég Project Sunrise járatain. Ezek Ausztrália keleti partját fogják leszállás nélkül összekötni Londonnal és New Yorkkal.

A Quantas és a Charles Perkins Központ kutatói előzetes eredményeik alapján tavaly megjelentettek egy tanulmányt arról, hogy miként lehet a fény, az étkezések és a fizikai aktivitás repülés közbeni időzítésével befolyásolni a jetlaget. Újabban pedig a fény színeinek finomhangolásával tettek újabb előrelépést. Kísérleteik során a kutatók 12 egyedi megvilágítási beállítást hoztak létre kifejezetten a Project Sunrise járataira szabva. Ezek közé tartozik:

az "ébrenlét" profil, amely egy széles spektrumú, kék színnel gazdagított megvilágítást foglal magában, segítve az utasokat, hogy éberek maradjanak;

a "napnyugta" profil, amely lényegében egy átmenet a nappali módból az éjszakai sötétségbe, imitálva, ahogy a naplemente színein át elfoglalja az égboltot a holdfény, mindehhez pedig lassú felhőket ábrázoló effektusok is társulnak, hogy az utasok ellazulva felkészülhessenek az alvásra;

illetve a "napkelte" profil, amely dinamikus, a kabin elejétől a hátulja felé terjeszkedő fényhatásokkal utánozza a pirkadatot.

A fény hullámhosszait a Charles Perkins Központ szakemberei tanácsai alapján állították be úgy, hogy azok a lehető leghatékonyabb módon befolyásolják a szervezet belső óráját. Kutatásaik alapján a kék színnel gazdagított fény segíti a belső óra áthangolását, míg a hosszabb hullámhosszúságú fény (például a vörös) segít meggátolni, hogy a cirkadián ritmus nemkívánatos irányba tolódjon el.

