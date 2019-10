Éjjeli baglyokból lesznek a pszichopaták?

Az éjjeli baglyok hajlamosabbak az olyan antiszociális személyiségvonásokra, mint a nárcizmus, a macchiavellizmus és a pszichopata viselkedés - derül ki a Dél-Sydney-i Egyetem szakértőjének tanulmányából.

Tisztelt Doktor Úr/Nő! Férjemről még a megismerkedésünk elején mondta az orvosa, hogy pszichopata, mivel lopás, játékszenvedély, agresszió is előfordultak nála. Skizofréniával van egyébként hivatalosan diagnosztizálva, de régebben skizoaffektívnak is nyilvánították már. Az agresszió csak akkor fordul elő nála, ha nem szedi a gyógyszereit. Viszont nemrég olvastam a passzív-agresszív személyiségzavarról, ami teljesen ráillik, egy könyvet is olvastam róla (Élet a passzív-agresszív férfival). A kérdésem arra vonatkozna, hogy igaz-e, hogy minden személyiségzavar pszichopátia? Tehát akinek valamilyen személyiségzavara van, az biztos, hogy pszichopata? Előre is nagyon köszönöm a választ!

Kedves Kérdező! Valóban nem minden személyiségzavar pszichopátia, csak egy kis része. Egy ember többfajta diagnózist is kaphat, attól függően, hogy milyen tünetek nyilvánulnak meg aktuálisan, illetve melyeket lehet személyiségdiagnoszti...