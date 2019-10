A csecsemők ezért alszanak ilyen sokat

A friss szülők gyakran meglepődnek azon, hogy csöppségük milyen sokat alszik - persze leginkább részletekben, ami a felnőttek erejét meglehetősen próbára teszi, de összességében mégiscsak az jön ki, hogy a gyermek a nap több mint felét átalussza. Aggódnia senkinek sem kell emiatt, a dolog teljesen normális - ez egy evolúciós program, amely alapvetően azt szolgálja, hogy a gyermek megfelelően fejlődjön és gyarapodjon, különösen az első hat hónapban.

Ezért alszanak ennyit a csecsemők

Azalvásfontos szerepet játszik a baba fizikai növekedésében. A növekedési hormon kiválasztódási aránya a mélyalvás szakaszában a legmagasabb, és kutatások szerint az, hogy a baba eleget alszik-e, nemcsak a testsúly-, hanem a magasságbéli gyarapodásában is kulcsfontosságú. Emellett a neuroszenzoros rendszer fejlődéséhez is kell az alvás. A látás, a hallás, a tapintás megfelelő kialakulásához szükséges endogén stimuláció az úgynevezett REM (gyors szemmozgásos) fázisban történik, ezért ha a gyermek nem alszik eleget, akkor mindezek az érzékelőrendszerek hiányosan fejlődnek ki. A központi idegrendszer egy ember életének első két évében megy keresztül a legnagyobb fejlődésen, és az alvás ezt is segíti, támogatja.

A csecsemőknek 11-17 órányi alvásra van szükségük naponta

Nem meglepő módon az agy egészséges fejlődéséhez is alvásra van szükség. Állatkísérletek igazolják, hogy az alvásmegvonásban szenvedő állatkölykök agya kevésbé lesz barázdált, tehát alacsonyabb szinten funkcionál. Kutatásokból pedig az derült ki, hogy a szokatlan alvási ritmussal rendelkező vagy kevesebbet alvó babák agya más, mint azoké, akik eleget alszanak, ami szintén igazolja, hogy a pihenés e fontos szerv fejlődésének szempontjából is igen lényeges.

Nem sokan tudják, de a babák még álmukban is tanulnak - ezt kutatások bizonyítják. Emellett az is ismert tény, hogy az alvás fontos szerepet játszik a memória fejlődésében, az emlékek elraktározásában, ami egyébként nemcsak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is ugyanúgy igaz. Ráadásul az alvás a viselkedésre is hat, ami megint csak nem meglepő, hiszen a felnőttek is jól ismerhetik ezt. A sokat és nyugodtan alvó babák kevésbé nyűgösek, jobban viselkednek, jobb a hangulatuk, és idősebb korukban is könnyebben kezelhetőek, nyugodtabb a temperamentumuk. Egy kutatás bebizonyította, hogy azok a babák, akik 3 hetesen keveset aludtak éjszakánként, még 3 hónapos korukban is nyűgösebbek és nyugtalanabbak voltak.

