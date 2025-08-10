Több mint félmillióan fulladtak vízbe itthon az elmúlt években

Ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát, ez a készség ugyanis elengedhetetlen a biztonságos fürdőzéshez – hívta fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás apropóján. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának adatai alapján közölték, hogy az elmúlt öt évben több mint 560 ember vesztette életét Magyarország természetes vizeiben. Ezek nagy része azonban elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel – vélekedett Fekete Tamás, a szövetség elnöke.

Nagyon sok olyan gyerek és felnőtt is vízbe megy, aki egyáltalán nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni Fotó: Getty Images

Sokan úgy is vízbe mennek, hogy nem tudnak úszni

A nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka. Nagyon sok olyan gyerek és felnőtt van azonban a víz közelében vagy akár a vízben is, aki egyáltalán nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni. A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet - tette hozzá.

Vízbe fulladás: megdöbbentően csendes és gyors folyamat

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a víztől való fuldoklás tulajdonképpen annyit jelent, hogy a folyadék a légutakba és a tüdőbe kerül, így pedig megakadályozza, hogy levegőt vegyünk. Ez – a filmekben látott kétségbeesett csapkodással és hosszas kiabálással ellentétben – egy megdöbbentően csendes és gyors folyamat. Az esetek egy részében az emberek gyakorlatilag végignézik, ahogy valaki megfullad mellettük, mert nem ismerik fel, hogy mit látnak. Ismerd meg a fulladásos újraélesztés legfontosabb lépései!

Forrás: MTI