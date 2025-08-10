Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+19° +36°
Nincs front

Több mint félmillióan fulladtak vízbe itthon az elmúlt években

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Bár a jól úszókkal is történhetnek balesetek, a vízbe fulladások többsége megelőzhető lenne, ha a nyílt vízi fürdőzők megfelelően tudnának úszni, illetve tisztában lennének a veszélyekkel.

Ideje komolyan venni az úszástudás fontosságát, ez a készség ugyanis elengedhetetlen a biztonságos fürdőzéshez – hívta fel a figyelmet a Balatoni Turizmus Szövetség a Balaton-átúszás apropóján. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának adatai alapján közölték, hogy az elmúlt öt évben több mint 560 ember vesztette életét Magyarország természetes vizeiben. Ezek nagy része azonban elkerülhető lett volna, ha az érintettek megfelelően tudtak volna úszni, illetve tisztában lettek volna a nyílt vízi fürdőzés veszélyeivel – vélekedett Fekete Tamás, a szövetség elnöke.

kislány strandlabdával játszik a medencében
Nagyon sok olyan gyerek és felnőtt is vízbe megy, aki egyáltalán nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni Fotó: Getty Images

Sokan úgy is vízbe mennek, hogy nem tudnak úszni

A nyár a strandolás, a vízparti pihenés időszaka. Nagyon sok olyan gyerek és felnőtt van azonban a víz közelében vagy akár a vízben is, aki egyáltalán nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud úszni. A statisztikák alapján az úszni nem tudók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, különösen nyílt vízben, ahol a váratlan áramlatok, a hirtelen mélyülő meder és a fáradtság is komoly kockázatot jelenthet - tette hozzá.

Vízbe fulladás: megdöbbentően csendes és gyors folyamat

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a víztől való fuldoklás tulajdonképpen annyit jelent, hogy a folyadék a légutakba és a tüdőbe kerül, így pedig megakadályozza, hogy levegőt vegyünk. Ez – a filmekben látott kétségbeesett csapkodással és hosszas kiabálással ellentétben – egy megdöbbentően csendes és gyors folyamat. Az esetek egy részében az emberek gyakorlatilag végignézik, ahogy valaki megfullad mellettük, mert nem ismerik fel, hogy mit látnak. Ismerd meg a fulladásos újraélesztés legfontosabb lépései!

Ez is érdekelhet

Forrás: MTI

Kvíz: felismered egyetlen információból az emberi szerveket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fulladás strandolás Balaton fürdőzés természetes vizek vízbe fulladt vízbe fulladás fürdőzés veszélyei
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +19 °C

Folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután kis eséllyel néhol zápor, zivatar kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél északira fordul, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 33 és 39, késő este 24 és 32 fok között alakul. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra