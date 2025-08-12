THC-s pizzát szolgáltak fel, 85 vendég került kórházba

Wisconsin államban 85 vendégnek orvosi segítségre volt szüksége, a pizzéria ugyanis, ahol ettek, THC-tartalmú olajjal készítette el az ételeket. Hasonló eset egyébként már Budapesten is történt, itt gumicukorba került tévedésből pszichoaktív anyag – írta meg az rtl.hu.

Egy pizzéria ételeibe hagyományos étolaj helyett tévedésből TCH-s olajat tettek. Fotó (illusztráció): Getty Images

THC-s pizzát, kenyeret és szendvicset szolgáltak fel

A furcsa tömeges rosszullét még 2024 októberében történt, a stoughtoni Famous Yeti’s Pizza vendégei körében: többen is szédüléssel, hányingerrel, pánikrohammal, magas vérnyomással és hallucinációkkal küzdöttek, miután ettek a pizzéria konyháján készült ételekből. 85 személyhez mentőt is kellett hívni.

Mint kiderült, a pizzéria tésztáit, fokhagymás kenyerét és szendvicseit véletlenül készítették THC-tartalmú étolajjal a hagyományos étolaj helyett. A tévedés úgy történhetett meg, hogy az étterem ugyanazt a konyhát használta, ahol egy másik vállalkozás – legálisan – THC-tartalmú étolaj készített. Ez tartalmazza a kannabisz fő pszichoaktív hatóanyagát, amelynek felhasználása az Egyesült Államok több államában is engedélyezett élelmiszer-adalékként.

A THC így hat a szervezetre

A THC ételekkel történő bevitel esetén erősebben és hosszabban hat, mint füst formájában. Így a felszívódása is lassabb, az első tünetek tehát 1-4 óra elteltével jelentkezhetnek, és akár több órán át is fennállhatnak. A leggyakrabban az alábbi panaszokat tapasztalják a szert táplálékban elfogyasztó emberek:

hányás,

hányás, hányinger,

hányinger, hallucináció,

hallucináció, magas pulzusszám,

magas pulzusszám, magas vérnyomás,

magas vérnyomás, pánikroham,

pánikroham, szédülés,

szédülés, szorongás,

szorongás, zavartság.

Az RTL Reggeli című műsorában dr. Zacher Gábor toxikológus korábban arról beszélt, hogy a szert fogyasztók „pszeudozombikká” válnak, de a haláleset nem jellemző.