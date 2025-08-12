Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +31°
Nincs front

THC-s pizzát szolgáltak fel, 85 vendég került kórházba

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

85 emberhez kellett mentőt hívni, miután ugyanabban a pizzériában ettek. Mint kiderült, az ételekbe hagyományos étolaj helyett tévedésből TCH-olajat tettek.

Wisconsin államban 85 vendégnek orvosi segítségre volt szüksége, a pizzéria ugyanis, ahol ettek, THC-tartalmú olajjal készítette el az ételeket. Hasonló eset egyébként már Budapesten is történt, itt gumicukorba került tévedésből pszichoaktív anyag – írta meg az rtl.hu.

kannabisz thc-olaj
Egy pizzéria ételeibe hagyományos étolaj helyett tévedésből TCH-s olajat tettek. Fotó (illusztráció): Getty Images

THC-s pizzát, kenyeret és szendvicset szolgáltak fel

A furcsa tömeges rosszullét még 2024 októberében történt, a stoughtoni Famous Yeti’s Pizza vendégei körében: többen is szédüléssel, hányingerrel, pánikrohammal, magas vérnyomással és hallucinációkkal küzdöttek, miután ettek a pizzéria konyháján készült ételekből. 85 személyhez mentőt is kellett hívni.

Mint kiderült, a pizzéria tésztáit, fokhagymás kenyerét és szendvicseit véletlenül készítették THC-tartalmú étolajjal a hagyományos étolaj helyett. A tévedés úgy történhetett meg, hogy az étterem ugyanazt a konyhát használta, ahol egy másik vállalkozás – legálisan – THC-tartalmú étolaj készített. Ez tartalmazza a kannabisz fő pszichoaktív hatóanyagát, amelynek felhasználása az Egyesült Államok több államában is engedélyezett élelmiszer-adalékként.

A THC így hat a szervezetre

A THC ételekkel történő bevitel esetén erősebben és hosszabban hat, mint füst formájában. Így a felszívódása is lassabb, az első tünetek tehát 1-4 óra elteltével jelentkezhetnek, és akár több órán át is fennállhatnak. A leggyakrabban az alábbi panaszokat tapasztalják a szert táplálékban elfogyasztó emberek:

Ez is érdekelhet

  • hányás,
  • hányinger,
  • hallucináció,
  • magas pulzusszám,
  • magas vérnyomás,
  • pánikroham,
  • szédülés,
  • szorongás,
  • zavartság.

Az RTL Reggeli című műsorában dr. Zacher Gábor toxikológus korábban arról beszélt, hogy a szert fogyasztók „pszeudozombikká” válnak, de a haláleset nem jellemző.

Szuperélelmiszer babáknak – Mindent jól tudsz az anyatejről? Teszteld!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

hallucináció kórházi kezelés kannabisz THC THCJD
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra