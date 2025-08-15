Veszélyes konyhai eszközt hívtak vissza, rákkeltő anyag oldódhat ki belőle

Habkanalat hívtak vissza, mert rákkeltő anyag oldódhat ki belőle – közölte a a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Arra kérik a vásárlókat, hogy aki ilyet vett, a továbbiakban ne használja.

A kép illusztráció. Fotó: nkfh.gov.hu

A TEDi Árukereskedelmi Kft. kezdeményezte az általuk forgalmazott habkanál visszahívását, mivel a termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki, ami hosszú távon egyes élelmiszerekbe kerülve rákkeltő hatású lehet. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

Az aminok felhasználása széles körű a műanyaggyártásban, festékgyártásban; élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, például papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.