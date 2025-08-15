Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +36°
Nincs front

Veszélyes konyhai eszközt hívtak vissza, rákkeltő anyag oldódhat ki belőle

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Arra kérik a vásárlókat, hogy aki ilyet vett, na használja.

Habkanalat hívtak vissza, mert rákkeltő anyag oldódhat ki belőle – közölte a a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Arra kérik a vásárlókat, hogy aki ilyet vett, a továbbiakban ne használja.

A visszahívott habkanál.
A kép illusztráció. Fotó: nkfh.gov.hu

A TEDi Árukereskedelmi Kft. kezdeményezte az általuk forgalmazott habkanál visszahívását, mivel a termékből határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki, ami hosszú távon egyes élelmiszerekbe kerülve rákkeltő hatású lehet. A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék

Termék megnevezése: Habkanál

Vonalkód: 82019001001000000200

Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig

Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás

Ez is érdekelhet

Az aminok felhasználása széles körű a műanyaggyártásban, festékgyártásban; élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, például papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.

Kvíz: allergia vagy nátha? – Meg tudod különböztetni a tüneteket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

rákkeltő anyag termékvisszahívás habkanál
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +36 °C
Minimum: +17 °C

Túlnyomóan felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 33, 38, késő este 18, 30 fok között várható. Az ország nagy részében hőségriasztás van érvényben.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra