Száguldó életmentés: a mentőmotorosok gyors és hatékony segítsége

Egy hegyi ösvényen is elfér a mentőmotor

A mentőmotorosok a hazai sürgősségi ellátás egyik nélkülözhetetlen egységét képezik. Gyorsaságuk – különösen városi forgalomban vagy autópályákon – sokszor életmentő lehet, hiszen sok esetben ők érnek elsőként a baleset helyszínére, stabilizálják a sérülteket, és felkészítik őket a mentőautós szállításra. Motorjaikkal olyan helyekre is eljutnak, ahol a mentőautók nehezen tudnak közlekedni – legyen szó mélygarázsról, álló kocsisorról, erdei útról vagy egy zsúfolt pályaudvarról.

A mentőmotor felszereltsége vetekedik a mentőautón találhatóval

A mentőmotoros lét nemcsak izgalmas, egyben óriási felelősség is. A sérültek ellátása egyedül zajlik, gyors döntésekkel és precíz mozdulatokkal. A gyors kiérkezés azonban önmagában nem elég a sikerhez, a hatékony segítséghez elengedhetetlen a korszerű felszerelés is. A Mentőalapítvány által biztosított defibrillátorok, teljesen felszerelt új mentőmotorok, valamint a speciális mentéstechnikai eszközök is jelentős mértékben növelik a beavatkozások hatékonyságát.

A HáziPatika stábja ellátogatott a Magyar Mentőmotoros Szolgálat székhelyére, ahol Dr. Gál Domokos és Dr. Horváth Márk mesélt a munkájukról. Tekintsék meg videónkat: