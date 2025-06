Ijesztő ütemben fogynak a magyarok – mutatjuk, mennyi gyerekszületés és halálozás történt májusban

A keleti, délkeleti országrészben is szűnik a csapadék, szakadozik a felhőzet, és a legtöbb helyen kisüt a nap. Erőteljesebb az északkeleti országrészben maradhat a gomolyfelhő-képződés, záporok, zivatarok is legnagyobb eséllyel arrafelé alakulhatnak ki, de egy-két csapadékgóc északnyugat felől is besodródhat. Nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik az északnyugati szelet. Zivatarok környékén viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma egy hidegfronti hatás terheli az arra érzékenyeket.