Egy benzinkút mellett született meg Alita – nem véletlenül sietett ennyire

„Egy 38 hetes kismamához kérték a mentők gyors segítségét Csongrád-Csanád vármegyébe, akinek hajnalban kezdődtek a fájásai, reggelre azonban felgyorsultak az események” – kezdte egy múlt heti eset részletezését friss Facebook-bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

Felgyorsult a vajúdás, félre kellett állni egy benzinkútnál

A mentők gyorsan kiért a vajúdó kismamához, megvizsgálták őt, majd gyorsan el is indultak vele a kórház felé. Út közben azonban már a tolófájások is elkezdődtek a nőnél, ezért a mentőegység úgy döntött, félreállnak egy benzinkútnál, és felkészülnek a szülés levezetésére. Nem sokkal később egy esetkocsi is a helyszínre érkezett.

Nem véletlenül sietett ennyire a kislány

A mentők segítségével az édesanya mindössze néhány perc alatt életet is adott kislányának. Mint kiderült, a kis Alita nyaka köré tekeredett a köldökzsinór. Gyors ellátása után azonban rögtön felsírt a baba.

Az egészséges kislányt és a büszke anyukát végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. „Az újszülöttnek boldog és egészséges életet kívánunk, a szülőknek és a mentésben résztvevőknek gratulálunk!” – zárták posztjukat a mentők.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images