Mentők tippjei a biztonságos fesztiválozáshoz – „hogy a buli ne a mentőautóban érjen véget”

„A nyár a fesztiválok és szabadtéri programok időszaka – a szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Facebook-posztjában. Mint írták, bár a mentők a fesztiválszezon idején is készen állnak gyors és szakszerű segítséget nyújtani, de az a legjobb, ha a baj meg sem történik.

A biztonságos fesztiválozás alapszabályai

A bejegyzésben az életmentők össze is gyűjtöttek néhány jó tanácsot, amelyeket betartva elkerülhető, hogy a bulizás mentőhívással záruljon. A részleteket tartalmazó galéria megnyitásáért kattints az alábbi képre!

Kiemelt képünk: Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon 2025. augusztus 8-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka