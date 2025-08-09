Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+16° +34°
Nincs front

Mentők tippjei a biztonságos fesztiválozáshoz – „hogy a buli ne a mentőautóban érjen véget”

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Ha azt szeretnéd, hogy a fesztiválozás valóban szép emlék legyen, érdemes megfogadni néhány tanácsot!

„A nyár a fesztiválok és szabadtéri programok időszaka – a szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Facebook-posztjában. Mint írták, bár a mentők a fesztiválszezon idején is készen állnak gyors és szakszerű segítséget nyújtani, de az a legjobb, ha a baj meg sem történik.

A biztonságos fesztiválozás alapszabályai

A bejegyzésben az életmentők össze is gyűjtöttek néhány jó tanácsot, amelyeket betartva elkerülhető, hogy a bulizás mentőhívással záruljon. A részleteket tartalmazó galéria megnyitásáért kattints az alábbi képre!

Ez is érdekelhet

alkoholt fogyasztó fiatalok egy fesztiválon a színpad előtt
két mosolygó fiatal nő ül egymás mellett a földön egy fesztiválon
három mosolygó fiatal nő ül egymás mellett a földön egy fesztiválon
sárga bögrét tart a kezében egy napszemüveges fiatal nő egy fesztiválon
két nő ül egymás mellett egy-egy napozószékben
5 fotó

Kiemelt képünk: Fesztiválozók a 31. Sziget fesztiválon 2025. augusztus 8-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Kvíz: felismered egyetlen információból az emberi szerveket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

mentők tanácsok balesetmegelőzés fesztivál bulizás Országos Mentőszolgálat Alapítvány Sziget Fesztivál nyári fesztiválok fesztiválszezon
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +34 °C
Minimum: +16 °C

Döntően derült, napos, száraz idő várható, de az északkeleti határ közelében előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között várható. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet. A jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra