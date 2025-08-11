Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Balesetet láttál? Hatalmas bírságra számíthatsz, ha lefotózod

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A baleseti helyszínek fotózása és videózása hatalmas problémát okoz, ezért több ország után a magyar hatóság is fellép a „katasztrófaturisták” ellen.

Egyre nagyobb problémát okoznak a „katasztrófaturisták”, tavaly nyáron például az M7-es autópályán 15 autós kapott fejenként 80 ezer forintos bírságot, miután egy baleset helyszínét fotózták vezetés közben. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válaszul ezentúl „NO PHOTO” felirattal és számos a fotózást, filmezést tiltó piktogrammal ellátott paravánnal takarják el a bámészkodók elől a balesetek helyszíneit közöltekozlekedesbiztonság.kti.hu.

Tűzoltók mentenek egy fiatal nőt egy baleset helyszínén.
Te sem szeretnéd, hogy ilyen helyzetben kiposztoljanak. Fotó: Getty Images

Akár a holttestekről készült fotókat is megosztják a közösségi médiában

Az okostelefonok elterjedésével a közösségi médiában is elszaporodtak a súlyos közlekedési balesetekről készült amatőr felvételek mindenféle kontroll és az érintettek arcának, roncsolódott testének vagy éppen holttestének kitakarása nélkül. Az ilyen fotók, videók közzététele súlyosan sértheti az áldozatok személyiségi jogait, ráadásul hatalmas dugókat, sőt akár újabb koccanásokat, ütközéseket is okozhat.

életmentés baleset bírság pénzbüntetés baleseti helyszín katasztrófaturista
