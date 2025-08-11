Balesetet láttál? Hatalmas bírságra számíthatsz, ha lefotózod

Egyre nagyobb problémát okoznak a „katasztrófaturisták”, tavaly nyáron például az M7-es autópályán 15 autós kapott fejenként 80 ezer forintos bírságot, miután egy baleset helyszínét fotózták vezetés közben. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válaszul ezentúl „NO PHOTO” felirattal és számos a fotózást, filmezést tiltó piktogrammal ellátott paravánnal takarják el a bámészkodók elől a balesetek helyszíneit – közölte a kozlekedesbiztonság.kti.hu.

Te sem szeretnéd, hogy ilyen helyzetben kiposztoljanak. Fotó: Getty Images

Akár a holttestekről készült fotókat is megosztják a közösségi médiában

Az okostelefonok elterjedésével a közösségi médiában is elszaporodtak a súlyos közlekedési balesetekről készült amatőr felvételek mindenféle kontroll és az érintettek arcának, roncsolódott testének vagy éppen holttestének kitakarása nélkül. Az ilyen fotók, videók közzététele súlyosan sértheti az áldozatok személyiségi jogait, ráadásul hatalmas dugókat, sőt akár újabb koccanásokat, ütközéseket is okozhat.