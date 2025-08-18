8 embert mentettek ki a hétvégén a Balatonból – tizenévesek SUP-pal próbálták átszelni a tavat

A hétvégén a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai négy esetben összesen nyolc személyt mentettek ki a tóból. Műszaki hibás kishajót, felborult katamarán utasait, valamint elsodródott SUP-osokat segítettek ki szorult helyzetükből. Felelőtlenségből sem volt hiány, egy 15 éves fiú másodmagával akarta átszelni a vizet egy SUP-on Csopak és Siófok között, a rendőrök a parttól négy kilométerre mentették ki őket.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívta a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni.

Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

Azt kérik, hogy ha valaki a Balatonban bajba kerül, hívja a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenes 1817-es segélyhívó telefonszámát!