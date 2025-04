Robbanásszerűen terjed a Parkinson-kór, a génsebészetet is bevetnék

2050-re várhatóan jelentősen megnő a Parkinson-kóros esetek száma, leginkább az afrikai és ázsiai térségekben, de Európát is érinti a negatív tendencia – számolt be a University of Florida kutatásának eredményeiről a news-medical.net.

A Parkinson-kór idült, progresszív, ismeretlen eredetű betegség, mely bizonyos agyi területek pusztulásával jár. Amikor a tünetek jelentkeznek, a betegek az érintett agysejtjeik legalább 80 százalékát már elveszítették.

Az érintettek testi funkciói is igen beszűkülhetnek. Fotó: Getty Images

Hamarosan 25 milliónyi embert érint majd

A The British Medical Journal folyóiratban napvilágot látott kutatás eredményei szerint 2050-re világszerte több mint 25 millióan fognak Parkinson-kórral élni, ez az arány pedig 2021-hez képest 112 százalékos növekedést jelent. A romló tendencia elsősorban a népesség elöregedésének, a várható élettartam kitolódásának köszönhető. A százezer lakosra jutó érintettek száma az előrejelzések szerint 76 százalékkal fog növekedni.

A szóban forgó tanulmányban a kutatók a Global Burden of Disease Study 2021 adatait használták fel, hogy megbecsüljék a Parkinson-kór előfordulását 195 országban és területen 2022 és 2050 között. A lehangoló eredmények arra engednek következtetni, hogy 2050-re a Parkinson-kóros esetszámok valamennyi régióban növekedni fognak.

A modellszámítások szerint a Parkinson-kór teljes életkorra vetített gyakorisága 2050-re eléri a 267 esetet 100 ezer főre vetítve, ami 76 százalékos növekedést jelent 2021-hez képest. Az előfordulás a 80 év felettiek körében lesz a legmagasabb.

A kutatók szerint a kezelésben olyan módszereket kell előnyben részesíteni, amelyek megragadják a krónikus betegség progressziójának valódi összetettségét.

Sürgősen szükség van arra, hogy a jövőbeli kutatások olyan új gyógyszerek, génsebészeti technikák és sejtpótló terápiák kifejlesztésére összpontosítsanak, amelyek célja a betegek életminőségének javítása

– összegeztek a tanulmányban.