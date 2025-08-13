Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
C-vitamin: látványos mellékhatásra derült fény

Nemes-Mozer Mária
A szépségiparba is becsatlakozhat a C-vitamin, köszönhetően egy japán felfedezésnek.

Mint az köztudott, a C-vitamin támogatja az immunrendszert, antioxidáns hatása van, segíti a vas hatékonyabb felszívódását, de hozzájárul a szövetek regenerációjához is. A lista most egy váratlan előnnyel is bővült, kiderült ugyanis, hogy a szépséghez is hozzájárulhatszámolt be a HVG a tokiói Metropolitan Egyetem kutatásának eredményeiről.

Citromszeletet tart a szeme elé egy idősebb nő.
A C-vitamin a bőr egészségét is támogatja. Fotó: Getty Images

Lassítja az öregedés jeleit

A C-vitamin ugyanis – a kutatók szerint – képes „kikapcsolni” azokat a genetikai blokkokat, amelyek idősebb korban megakadályozzák a bőr regenerálódását. Bőrünk legkülső rétege, a hámréteg a korral fokozatosan elvékonyodik, ami miatt elveszíti rugalmasságát, elvékonyodik és ráncossá válik. Mindez azért történik, mert egyes gének elfáradnak, és leállítják a működésüket. Japán szakemberek viszont felfigyeltek arra, hogy a C-vitamin hatással lehet a felhám szerkezetére és működésére.

A kutatás során laboratóriumban növesztett 3D-s emberi bőrmodelleket alkalmaztak. Egyhetes, a vérből a hámrétegbe jutó C-vitaminos kezelés után a hámréteg vastagabb lett, két hét után az elhalt sejtek külső rétege elvékonyodott, a hámréteg pedig tovább vastagodott. A szövettani elemzésből kiderült, hogy a sejtek éppúgy szaporodni kezdtek, mint a fiatal bőrben. A felfedezés új utakat nyithat az innovatív, bőrfiatalító terápiák előtt.

