10 millió forintnyi támogatást kapott a gyermekgyógyászati ellátás

Idén 16 mentőállomás, 6 házi gyermekorvosi rendelő és egy alapellátási ügyelet kapott támogatást a K&H gyógyvarázs programtól. Az új, innovatív műszerek révén a szakemberek még gyorsabban, hatékonyabban és kevesebb fájdalmas beavatkozással tudják ellátni a kis betegeket – áll a bank sajtóközleményében.

16 mentőállomás és 6 házi gyermekorvosi rendelő kaphatott idén támogatást. Fotó: K&H

„A K&H gyógyvarázs program idén azokat az egészségügyi dolgozókat támogatja, akik a frontvonalban, elsőként találkoznak a beteg, sérült gyermekekkel” – mondta el Peter Roebben, a K&H vezérigazgatója. Hozzátette: a mentősöknek rövid idő áll rendelkezésre a megfelelő ellátásra, így a korszerű, speciálisan gyermekek számára kifejlesztett műszerek akár életet is menthetnek, de mindenképp jelentősen javítják az ellátás hatékonyságát és gyorsaságát. A házi gyermekorvosok számára is nagy segítséget jelentenek a gyors és pontos eredményt nyújtó diagnosztikai eszközök, legyen szó akut vagy krónikus problémákról. Ezek a megfelelő kezelés kiválasztásán felül ahhoz is hozzájárulnak, hogy a helyben elvégezhető tesztekkel kiváltsák a szakrendelői laborvizsgálatokat is. Így a diagnosztika és a kivizsgálás is gyorsabb, kevesebb fájdalmat és stresszt okoz a gyermekeknek, akik hamarabb felgyógyulhatnak és újra teljes életet élhetnek.

A K&H gyógyvarázs program 2004 óta 586 alkalommal, közel 1 milliárd forint értékben segítette a magyar gyermekegészségügyi intézményeket eszközparkjuk modernizálásában. Az idei 23 támogatott közül 2 működik Budapesten, 21 pedig vidéken látja el a gyermekeket. A nyertesek összesen 218 db innovatív műszerrel gyarapodnak, összesen 10 millió forint értékben.