Candida albicans: nem kelt túl kellemes érzeteket ez a megnevezés, hiszen leginkább a hüvelygomba juthat róla eszünkbe. Pedig ez az élesztőgomba önmagában nem okoz gondot, sőt, jelenléte teljesen természetes a hüvelyben, csakúgy, mint számos baktériumé. Ha azonban túlságosan elszaporodik, az kóros hüvelyfolyáshoz vezethet.

Az, hogy a Candida gomba jelenléte normál körülmények között nem feltétlenül okoz betegséget, leginkább a tejsavbaktériumoknak köszönhető. Ezek az úgynevezett Lactobacillusok tartják fenn az enyhén savas kémhatást, és ezzel a hüvely biokémiai egyensúlyát. Amíg ez savas marad, addig többnyire nincsen baj, de amint lúgos irányba mozdul a hüvelyi pH, a Candida túlszaporodhat, és kialakulhat a vaginális candidiasis, vagyis a hüvelygomba.

A Candida gomba jelenléte normál körülmények között nem feltétlenül okoz betegséget. Fotó: Getty Images

A nők többségét élete során legalább egyszer utoléri. Nem csoda, hiszen érzékeny területről van szó – számos tényező meggyengítheti a hüvely védelmi rendszerét. Elég ehhez egy antibiotikumkúra, túl sok szénhidrátdús étel fogyasztása vagy műszálas fehérneműk hordása. Irritálhatja a területet egyes intimbetétek anyaga is. Hajlamosító tényező lehet, ha valaki magas hormontartalmú fogamzásgátló tablettát szed, cukorbetegségben szenved, sőt még az is számít, ha a napjai túlságosan tele vannak stresszel.

Az eredmény pedig? Csupa kellemetlen tünet, mint viszketés, égő érzés, sűrű, fehér hüvelyváladék, fájdalmas vizelés, akár fájdalom a szexuális együttlétek alkalmával. Hogy az említett kórokozó okozza-e ezeket, már lehet sejteni a tünetekből, ugyanakkor teljes bizonyossággal a szakorvos tudja megmondani a hüvelykenet mikroszkópos vizsgálatával. A jó hír, hogy mind a megelőzésnek, mind a kezelésnek vannak hatékony eszközei. Elsősorban az úgynevezett antimikotikus (gombaellenes) kúpokkal, kenőcsökkel küzdhetünk a tünetek ellen, és ha más nem hoz enyhülést, akkor az orvos szájon át szedhető gyógyszert is felírhat.

Az első tünetek észlelésekor érdemes beszerezni a vény nélkül kapható Micovag Plus hüvelykúpot, hogy mielőbb csillapodjon a viszketés, az égő érzés, és a gombák lehetőleg ne szaporodjanak tovább. A Micovag Plus egy speciális összetevőt, a nyugtató, gyulladáscsökkentő hatásáról ismert gyógynövényből, a kamillavirágból nyert bizabolol nevű anyagot tartalmaz, amely hatásosan enyhíti a kellemetlen tüneteket. Emellett a Micovag Plus segíti a hüvely savasságának helyreállását, ezzel a hüvely pH-értéke újra optimális lesz, a gombák pedig nem képesek tovább szaporodni.

Amit mi magunk is megtehetünk: hordjunk természetes anyagú, jól szellőző fehérneműt, kerüljük a tangabugyit! Ne vigyük túlzásba az intimhigiéniát, hiszen ezzel a hüvely természetes védekezőképességét gyengítjük. Cseréljük rendszeresen a törölközőinket, és figyeljünk a megfelelő irányú törlésre a vécén!

Mint mondtuk, a legtöbb nő élete során legalább egyszer megtapasztalja a hüvelygomba okozta kellemetlenségeket. Legyél te az, akit ez a betegség egész életében elkerül!