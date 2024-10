HPV-szűrés – kérni kell, de életet menthet

A HPV, azaz a humán papillomavírus nemcsak a leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzés kórokozója, hanem a legveszélyesebb is. Évente ugyanis mintegy ötszáz nő veszti életét a HPV okozta méhnyakrákban Magyarországon, pedig jelentős részük megmenthető lenne. A HPV daganatot okozó típusait ugyanis egy egyszerű, de kulcsfontosságú szűrővizsgálattal ki lehet mutatni. Így időben, már a rákmegelőző állapotot felismerve a méhnyakrák gyógyítható, sőt védőoltással megelőzhető lenne.

Foglalkozni kell a megelőzéssel is! Fotó: Getty Images

A méhnyakrák-szűrés menete

Az éves ajánlott nőgyógyászati kontroll során méhnyakrákszűrést is végeznek. Ez azért is hasznos, mert egy mintavételt követően a méhnyak hámsejteiből képesek kimutatni az esetleges gyulladásokat, fertőzéseket és rákos elváltozásokat is. A rákszűrés során a nőgyógyász egy mikroszkóphoz hasonló eszközön keresztül megvizsgálja a méhnyak hámját, majd mintát vesz a hámsejtekből, amelyet elküld tenyésztésre. A teljes vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe, többnyire fájdalommentes, inkább csak egy picit kellemetlen lehet.

A HPV-szűrés nem jár plusz kellemetlenséggel

Mivel a méhnyakrák kialakulásáért az esetek 70 százalékában a HPV egyes típusai felelősek, ezért is fontos, hogy a hagyományos rákszűrésen kívül a HPV-tesztet is kérd a nőgyógyásztól! Ezt ugyanis nem végzi el automatikusan, amikor az éves szűrésen megjelensz, hanem a levett kenetmintából kérhető. A vizsgálat azért is nagyon fontos, mert a rákot okozó HPV típusok csak lassan, akár évek alatt jutnak hagyományos szűrési módszerrel felfedezhető stádiumba. A HPV-teszt azonban – amely során a vírus DNS-ét azonosítják a sejtekben – olyan érzékeny, hogy akár már egészen kis vírusmennyiség esetén is képes kimutatni a HPV-t.

Ha a lelet HPV-fertőzöttséget mutat, akkor egy úgynevezett biomarker vizsgálattal meghatározzák a vírus típusát. Előfordulhat, hogy olyan HPV-fertőzést mutatnak ki, amely nem okoz daganatot. Ha azonban beindult a HPV által generált daganatképződés, abban az esetben szövettani mintavételt szoktak javasolni. Az ilyen korai diagnózissal jóval nagyobb eséllyel meg tudják menteni az érintettek életét.

A tesztet akár otthon is elvégezheted

Egy egyszerű, fájdalommentes teszttel magad is elvégezheted a mintavételt. Az otthon elvégezhető HPV-tesztek elterjedésével egyre jobban nő azok népszerűsége is. A szakemberek ráadásul egyöntetűen állítják, hogy az eredmények épp annyira megbízhatóak, mintha orvos vett volna mintát a méhnyakról. Arra azonban mind a nőgyógyászok, mind a házilag elvégezhető tesztek gyártói felhívják a figyelmet, hogy

ha pozitív eredményt mutat, akkor feltétlenül szükséges a szakorvosi konzultáció, hogy biztosan megkapja a beteg a megfelelő ellátást.

Mivel a HPV a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírus, az emberek többsége élete során megfertőződik a vírus valamely típusával, ám szerencsére különösebb beavatkozás nélkül meg is gyógyul. Fontos tudni azonban, hogy a HPV-nek csak egyes fajtái okoznak tüneteket, például szemölcsöket a nemi szerveken, nagy részük tünetmentesen van jelen a szervezetünkben, és fertőz. Ezért is fontos a szűrés, hogy akaratlanul se add tovább a fertőzést.