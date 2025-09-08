Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ezért gyakoribb változókorban a hólyaghurut

A hólyaghurut tüneteitől nagyobb arányban szenvednek a nők, a betegség előfordulása pedig a változókorban gyakoribbá válhat. Cikkünkben összefoglaltuk, milyen kapcsolat van a kettő között, és mire kell figyelni a menopauza időszakában.

A menopauza – vagyis a menstruáció végleges megszűnése – a nők életében bekövetkező természetes esemény. A folyamat általában a negyvenes éveikben indul el. Amikor a változókor tüneteit említjük, legtöbben a hőhullámokra, hangulatingadozásokra és alvászavarokra gondolnak, de sok nő tapasztal húgyúti problémákat is ebben az időszakban, köztük a leggyakrabban előforduló komplikációmentes hólyaghurutot.

A köznyelvben felfázásként emlegetik ezt a betegséget, amelynek tüneteit valószínűleg senkinek sem kell bemutatni: gyakori és sürgető vizelési inger, valamint nehézkes, akár fájdalmas vizeletürítés jellemzi. A felfázás kifejezés azonban megtévesztő, hiszen nem kimondottan a hideg okozza (bár az alacsony hőmérséklet elősegítheti a betegség kialakulását). A húgyhólyag gyulladása baktériumfertőzés következménye, legtöbbször a bélben található E. coli baktériumok a felelősek a kialakulásáért.

Mivel a nők húgycsöve rövidebb, mint a férfiaké, illetve a húgycsőnyílásuk is közel van a végbélhez és a hüvelyhez, így esetükben nagyobb a fertőződés kockázata is, hiszen a kórokozók könnyebben eljuthatnak a húgyhólyagba, ahol elszaporodva gyulladást idéznek elő.

Miért gyakoribb a hólyaghurut a menopauza időszakában?

A klimax során hormonális változások egész sorozata indul meg, ezek közül a legjelentősebb az ösztrogénszint tartós csökkenése. Az ösztrogén felelős a többi között a húgyutak és a hüvely nyálkahártyája egészségének megőrzésében is. Hiányában a húgyúti hámréteg sorvadásnak indul, az elvékonyodó hám pedig jóval sebezhetőbb és fogékonyabb a fertőzésekre. Ahhoz, hogy a hólyaghurut kialakuljon, a kórokozóknak meg kell tapadniuk a hólyagfalon, hogy aztán elszaporodjanak.

nő a mosdóban, hólyaghurut
A hólyaghurut tüneteitől nagyobb arányban szenvednek a nők. Fotó: Getty Images

A változókorban nemcsak a hólyag hámrétege változik meg, hanem a hüvely természetes baktériumflórájának összetétele is. Csökken a jótékony, tejsavtermelő Lactobacillusok száma, amelyek normál esetben gátolják a kórokozók elszaporodását. Ezek a változások együttesen jelentősen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kórokozó mikroorganizmusok elszaporodjanak, és intimfertőzés alakuljon ki.

A hólyaghurut jellegzetes tünetei a változókorban, illetve a menopauza beálltával is ugyanazok, mint fiatalabb korban:

  • gyakori, sürgető vizelési inger;
  • égő, csípő érzés vizeléskor;
  • alhasi fájdalom, nyomásérzet;
  • zavaros, kellemetlen szagú vizelet.

Fontos azonban tudni, hogy időskorban a tünetek néha enyhébbek vagy nem egyértelműek, így a fertőzés könnyebben elhúzódhat.

Mikor kell orvoshoz fordulni a tünetekkel?

Minden húgyúti fertőzést érdemes komolyan venni, különösen, ha van más társbetegség is, mert akkor nagyobb lehet a szövődmények kockázata. Szerencsére a patikák polcain vény nélkül is elérhetők olyan készítmények, amelyek természetes eredetű hatóanyagokkal enyhíthetik a kellemetlen panaszokat. Jó választás lehet, ha gyógynövényalapú készítményeket vásárolunk. Ezek is hatékonyan csillapíthatják a hólyaghurut tüneteit, illetve a gyógyulás időtartamát is lerövidíthetik.

Ügyeljünk, hogy minőségi, bevizsgált készítményt válasszunk, ebben a gyógyszerészünk is a segítségünkre lehet.

Fontos emellett a sok pihenés és a bőséges folyadékbevitel. Utóbbira nemcsak a szervezet hidratálása miatt van szükség, de a baktériumokat is segíthet „kimosni” a hólyagból. Járjunk gyakrabban mosdóba és igyekezzünk teljesen kiüríteni a hólyagot, hiszen a pangó vizeletben könnyebben tenyésznek a kórokozók. Fontos a megfelelő ruházat is, kerülni kell a nedves, szoros ruhadarabokat, illetve az intimmosakodókkal szintén óvatosabban kell bánni minden életszakaszban, nemcsak ebben az időszakban.

Ha a tünetek néhány nap alatt a megfelelő kezelés mellett sem enyhülnek, esetleg láz, hidegrázás, véres vizelet jelentkezik, mielőbb orvosi vizsgálat szükséges. Érdemes megjegyezni, hogy aki egyszer felfázott, az utána jóval fogékonyabb lesz a probléma újbóli kialakulására. Amikor rendszeresen visszatérő problémát jelent a hólyaghurut, azaz egy fél éven belül már másodjára alakul ki a fertőzés, mindenképpen javasolt egy alaposabb orvosi kivizsgálás és a megfelelő kezelés kiválasztása.

