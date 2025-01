A prosztataproblémák pszichés hatásai

Miklós nagyon stresszes lett, amikor megtudta, hogy gond van a prosztatájával. Annyira kibukott ezen, hogy felkeresett egy pszichológust, aki segített neki feldolgozni az állapota okozta stresszt.

„Ez nem volt könnyű menet! Eleve nem volt egyszerű elmenni egy szakorvoshoz a kellemetlen, prosztatát érintő tüneteimmel. A gyakori vizelési inger, az éjszakai ki-be mászkálás teljesen megőrjített, a feleségem több hónapos unszolására mentem el csak orvoshoz. Nem akartam beszélni róla, gondoltam, majd magától elmúlik, hát nem így lett. Rettegve léptem be az orvoshoz, aki a kivizsgálás után közölte a diagnózist: krónikus prosztatagyulladás. Teljesen letaglózott, sokkot kaptam, és úrrá lett rajtam egy belső feszültség, amelyet nem tudtam kezelni. Nem értettem, hogy miért pont engem talált meg ez a betegség. Természetesen egy darabig erről sem szóltam senkinek, még a feleségemnek sem” – mesélte Miklós.

Fotó: Getty Images

A prosztatagyulladás okozta tompa alhasi fájdalom, feszülés és diszkomfortérzés erősen rombolja az életminőséget, fokozza a stresszt. A gyakori vizelési inger miatt az éjszakák egyáltalán nem pihentetőek, az egyéb kellemetlen tünetekről, mint a merevedési zavarokról, szexuális problémákról már nem is beszélve.

„Nem nagyon javult az állapotom, pedig kaptam terápiát. A prosztatagyulladás tüneteit különböző típusú gyógyszerekkel, növényi alapú készítményekkel lehet kezelni, amelyeket el is kezdtem, de most már azt is tudom, hogy mindemellett elengedhetetlen a kiváltó ok, a stressz megszüntetése, de legalábbis jelentős mérséklése. Egyből eluralkodott rajtam a szorongás, amikor kiderült, mi a baj. A stressz pedig tovább fokozza a tüneteket és nehezíti a gyógyulást. Mivel nem lettem jobban, a feleségem gyanakodni kezdett, és nagy nehezen kihúzta belőlem, mi van velem. Rettenetesen szégyelltem magam, amiért ilyen jellegű problémáim vannak, nehezen dolgoztam fel a betegségemet, arról nem is beszélve, hogy a hálószobában egyáltalán nem tudtam teljesíteni. Borzalmas volt. A feleségem végül rávett, hogy ezt beszéljük meg egy pszichológus szakemberrel. Nehezen álltam kötélnek, de már hálás vagyok a páromnak, hogy ennyire támogatott és nem hagyott magamra” – mondta Mikós.

A feszült, stresszes állapot nagy mértékben csökkenti az immunrendszer hatékonyságát, így a szervezetünkben könnyebben alakulhatnak ki gyulladások amellett, hogy kiszolgáltatottabbá is válunk a betegségekkel szemben.

A stressz leküzdésére léteznek orvos által felírható vagy recept nélkül beszerezhető gyógyszerek, gyógynövények, de számos stresszoldó technikát is alkalmazhatunk, vagy bevállalhatjuk a pszichoterápiát is.

„Nagyon a padlóra küldött ez az időszak. Nemcsak a kellemetlen tünetek miatt, hanem lelkileg is nehezen viseltem a prosztataproblémámat. Most már értem és tudom, mennyire fontos, hogy megnyíljunk az orvosunk előtt, hogy tudjon segíteni megoldani ezt a nem egyszerű, nagyon érzékeny helyzetet. Nekem nagyon sokat segített, hogy tudtam beszélni a betegség lelki oldaláról egy pszichológussal. Kicsit „rendet tett” a fejemben abban a tekintetben, hogy ne nyomjam el az ezzel kapcsolatos érzéseimet, beszéljek róla. Javasolt pár stresszkezelési technikát, aminek köszönhetően újra rátaláltam a sportra. Rengeteget biciklizem. Kikapcsol, és a feszültséget is le tudom ezzel vezetni. A napirendemet is mindig beosztom, tudatosan súlyozom a feladataimat, biztosítok minőségi időt magamnak és a családomnak is. Szerencsére már sokkal jobban vagyok, de bevallom, ha nincs a feleségem, még mindig a sebeimet nyalogatnám” – mondta őszintén Miklós.