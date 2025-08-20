Megszólalt Rózsa György a stroke-ja után - lánya mentette meg az életét





Sokat írunk a nyári fürdőzés veszélyeiről, ezen belül arról, hogy még alacsony vízben is előfordulhatnak tragédiák. Különösen gyerekeknél nem feltétlen számít a vízmélység, de akkor is ez a helyzet, ha hirtelen egészségügyi tünetek miatt nem tudja valaki kontrollálni a mozgását vagy levegővételét. Ez történhetett Rózsa György televízós személyiséggel Balatonfenyvesen, strandolás közben. Egyedül maradt a térdig érő vízben, váratlanul rosszul lett, és mint utólag kiderült, sztrókot kapott.

Bár érzékelte, hogy nagy a baj, a lábai nem engedelmeskedtek, összerogyott. Lánya, Rózsa Csilla észlelte a vészhelyzetet, rögtön hívta a mentőt, a kaposvári kórházban pedig koponya CT-készült. Két nap intenzív osztályos megfigyelés következett, majd további lábadozás.

Rózsa György - Fotó: Getty Images

Már jobban van a televíziós

Rózsa György most a Tényeknek beszélt az esetről, ami ismét azt bizonyította, hogy agyi történés esetén óriási szerepe van az úgynevezett időablaknak és a gyors beavatkozásnak. Ettől függ ugyanis – túl az életveszélyen - hogy marad-e fenn hosszútávú károsodás, és ha igen, milyen fokú.

- Az volt a szerencsém, hogy a lányom figyelt, másrészt, hogy egyet még tudtam kiabálni, hogy 'segíts, Csilla!' (...) Föl akartam állni, és visszaestem - idézte fel az eseményeket az idős műsorvezető, aki szerencsére most már jól van, és nem szenvedett elagyi károsodást.

A stroke lényege és figyelmeztető jelei

Stroke esetén hirtelen alakul ki az agyban funkciókárosodása amiatt, mert adott régió vérátáramlása és ilyen módon a szövetek oxigén- és tápanyagellátása valamilyen okból kifolyólag jelentősen lecsökken, vagy megszakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály képződik – például vérrög vagy görcsös szűkület miatt. A leggyakoribb figyelmeztető tünetek: féloldali látásvesztés, beszédzavar (értelmetlenné váló szavak, mondatok), végtagok féloldali elgyengülése, az arc félrehúzódása, a test féloldali zsibbadása vagy érzéketlensége, a végtagok ügyetlenné válása, látótérkiesés, kettőslátás, nyelészavar, szédülés, hányinger, egyensúlyzavar, zavartság.

A stroke, mint ahogyan a koszorúérgörcs és szívinfarktus is, sürgősségi, potenciálisan életveszélyes állapot. A stroke-centrumok és a neurológiai osztályok felkészültek a betegség diagnosztizálásában és terápiájában – így létfontosságú a pácienst mielőbb ilyen helyre, szaksegítséghez juttatni.



