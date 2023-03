Stroke-ja volt Justin Bieber 26 éves feleségének

A napsütés mellett felhőátvonulásokra kell készülni, ezekből helyenként zápor, a hegyekben esetleg hózápor is kialakulhat. Erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 5, 10 fok között alakul. Kedden már nem lesz front felettünk, de sokan még mindig hidegfronti tüneteket tapasztalhatnak magukon. A reggeli ízületi panaszok napközben is fennállhatnak, illetve erős fejfájás is jelentkezhet, ami a szeles tájakon lehet intenzívebb. Ingadozhat a vérnyomás, jellemző lehet a rossz közérzet. Sokan még az óraátállítást sem heverték ki. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: