A pandémia óta egyre több kutatás igazolja: a Covid nemcsak átmeneti tüneteket okozhat, hanem hosszabb távon is nyomot hagyhat a szervezetben. A European Heart Journal friss közlése most azt állítja, hogy a fertőzés – még enyhe lefolyás esetén is – évekkel gyorsíthatja az erek öregedését. A hatás pedig különösen a nőknél erőteljes - hivatkozza a ScienceDaily.

„Tudjuk, hogy a Covid közvetlenül is hatással van az erekre” – magyarázza Rosa Maria Bruno professzor (Université Paris Cité, Franciaország). „Úgy gondoljuk, ez azzal járhat, amit korai érrendszeri öregedésnek hívunk: vagyis az erek idősebbek lesznek, mint amennyi a kronológiai korunk. Ez pedig nagyobb kockázatot jelent a szívbetegségek, az infarktus és a stroke szempontjából.”

Az artériák rugalmasságát vizsgálták

A nemzetközi vizsgálatban 2390 ember vett részt 16 országból, köztük Franciaországból, Olaszországból, Brazíliából, az Egyesült Államokból és több európai államból. A kutatók a carotis-femoralis pulzushullám-terjedési sebességet (PWV) vizsgálták, amely megbízhatóan jelzi, mennyire rugalmatlanok az artériák. Minél magasabb az érték, annál öregebbnek számítanak az erek.

Öt évvel gyengébb érhálózat? - Illusztráció: Getty Images

Az eredmények szerint minden olyan embernél, aki átesett a Covidon – akár enyhe lefolyással is –, kimutatható volt az erek merevedése, szemben azokkal, akik nem kapták el a vírust. A hatás különösen nőknél erősödött fel:

enyhe Covid után a PWV 0,55 m/s-mal nőtt,

kórházi kezelés esetén 0,60 m/s-mal,

intenzív osztályos kezelés után pedig 1,09 m/s-mal.

A kutatók szerint már 0,5 m/s-os emelkedés is klinikailag jelentős: egy 60 éves nő esetében ez nagyjából öt évnyi természetes érfali öregedésnek felel meg, ami 3%-kal növeli a szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

Okok az érrendszeri romlás mögött

Bruno professzor szerint több tényező együtt okozhatja a változást. A vírus az ACE2-receptorokon keresztül hatol be a sejtekbe, amelyek az erek belső falán is megtalálhatók – ez gyulladást és érfunkció-zavart válthat ki. Az immunrendszer válaszreakciói, különösen a nőknél jellemző erőteljesebb immunválasz szintén hozzájárulhatnak a károsodáshoz.

„A nők gyorsabb és erőteljesebb immunválaszt adnak, ami segíthet őket megvédeni a fertőzés alatt. De ugyanebből fakadhat az is, hogy a fertőzés után nagyobb érfali károsodást szenvednek el” – mondja a kutató.

Erek öregedése: visszafordítható a folyamat?

A jó hír, hogy a vakcinázás csökkentette az érfalak merevségét, és hosszabb távon a folyamat részben stabilizálódni látszott. Emellett a professzor szerint a korai érrendszeri öregedés kezelhető: életmódváltással, valamint vérnyomás- és koleszterincsökkentő gyógyszerekkel mérsékelhető a szívroham és a stroke kockázata.

Bár a pandémia legsúlyosabb szakasza elmúlt, a Covid hosszú távú hatásai még mindig velünk vannak. Még inkább érdemes tehát rendszeresen ellenőriztetni a szív- és érrendszeri állapotunkat, és tenni azért, hogy ereink minél tovább fiatalok maradjanak.