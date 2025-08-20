Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +31°
Nincs front

Nyugtalanító: újabb hosszú távú Covid-tünetet fedeztek fel - 5 évet vesztettünk?!

K.Z.
Szerző K.Z.

„Öt évvel idősebb erek” – így öregítheti a Covid a szív- és érrendszert, különösen a nőknél.

A pandémia óta egyre több kutatás igazolja: a Covid nemcsak átmeneti tüneteket okozhat, hanem hosszabb távon is nyomot hagyhat a szervezetben. A European Heart Journal friss közlése most azt állítja, hogy a fertőzés – még enyhe lefolyás esetén is – évekkel gyorsíthatja az erek öregedését. A hatás pedig különösen a nőknél erőteljes - hivatkozza a ScienceDaily.

Tudjuk, hogy a Covid közvetlenül is hatással van az erekre” – magyarázza Rosa Maria Bruno professzor (Université Paris Cité, Franciaország). „Úgy gondoljuk, ez azzal járhat, amit korai érrendszeri öregedésnek hívunk: vagyis az erek idősebbek lesznek, mint amennyi a kronológiai korunk. Ez pedig nagyobb kockázatot jelent a szívbetegségek, az infarktus és a stroke szempontjából.

Az artériák rugalmasságát vizsgálták

A nemzetközi vizsgálatban 2390 ember vett részt 16 országból, köztük Franciaországból, Olaszországból, Brazíliából, az Egyesült Államokból és több európai államból. A kutatók a carotis-femoralis pulzushullám-terjedési sebességet (PWV) vizsgálták, amely megbízhatóan jelzi, mennyire rugalmatlanok az artériák. Minél magasabb az érték, annál öregebbnek számítanak az erek.

Öt évvel gyengébb érhálózat? - Illusztráció: Getty Images
Öt évvel gyengébb érhálózat? - Illusztráció: Getty Images

Az eredmények szerint minden olyan embernél, aki átesett a Covidon – akár enyhe lefolyással is –, kimutatható volt az erek merevedése, szemben azokkal, akik nem kapták el a vírust. A hatás különösen nőknél erősödött fel:

  • enyhe Covid után a PWV 0,55 m/s-mal nőtt,
  • kórházi kezelés esetén 0,60 m/s-mal,
  • intenzív osztályos kezelés után pedig 1,09 m/s-mal.

A kutatók szerint már 0,5 m/s-os emelkedés is klinikailag jelentős: egy 60 éves nő esetében ez nagyjából öt évnyi természetes érfali öregedésnek felel meg, ami 3%-kal növeli a szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

Okok az érrendszeri romlás mögött

Bruno professzor szerint több tényező együtt okozhatja a változást. A vírus az ACE2-receptorokon keresztül hatol be a sejtekbe, amelyek az erek belső falán is megtalálhatók – ez gyulladást és érfunkció-zavart válthat ki. Az immunrendszer válaszreakciói, különösen a nőknél jellemző erőteljesebb immunválasz szintén hozzájárulhatnak a károsodáshoz.

A nők gyorsabb és erőteljesebb immunválaszt adnak, ami segíthet őket megvédeni a fertőzés alatt. De ugyanebből fakadhat az is, hogy a fertőzés után nagyobb érfali károsodást szenvednek el” – mondja a kutató.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Erek öregedése: visszafordítható a folyamat?

A jó hír, hogy a vakcinázás csökkentette az érfalak merevségét, és hosszabb távon a folyamat részben stabilizálódni látszott. Emellett a professzor szerint a korai érrendszeri öregedés kezelhető: életmódváltással, valamint vérnyomás- és koleszterincsökkentő gyógyszerekkel mérsékelhető a szívroham és a stroke kockázata.

Ez is érdekelhet

Bár a pandémia legsúlyosabb szakasza elmúlt, a Covid hosszú távú hatásai még mindig velünk vannak. Még inkább érdemes tehát rendszeresen ellenőriztetni a szív- és érrendszeri állapotunkat, és tenni azért, hogy ereink minél tovább fiatalok maradjanak.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

szív- és érrendszer betegségek long COVID covid post-covid tünetei

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +31 °C
Minimum: +13 °C

Még általában napos, gomolyfelhős idő várható, de nyugat, délnyugat felől fokozatosan vastagabb felhők érkeznek. Az ország döntő részén még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén - általában kevés helyen - már előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra