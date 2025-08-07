Minden előzmény nélkül összeesett, mentőhelikoptert is hívtak hozzá

„Minden előzmény nélkül esett össze egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyei otthona udvarán. A nő családja azonnal a segítségére sietett és mentőt hívtak” – olvasható az Országos Mentőszolgálat egyik Facebook-posztjában.

A légzése is leállt

Mint írták, a bejelentők a mentésirányító instrukciói szerint megvizsgálták a beteget, így derült ki, hogy akkorra már a légzése is leállt. A családtagok tehát megkezdték az újraélesztést.

Hamar kiértek a mentők

A helyszínre egy mentőhelikoptert, a legközelebbi esetkocsit, valamint a nő háziorvosát is riasztották. A doktor pillanatokon belül a házhoz ért és átvette az életmentést, majd néhány perc múlva a bajtársak is csatlakoztak hozzá.

„A lenyűgöző csapatmunka végül sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Helyszíni állapotstabilizálást követően a beteget földi úton, a helikopter egységének kíséretében szállították kórházba bajtársaink” – zárta posztját a mentőszolgálat.

