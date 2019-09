Ilyen nőként átélni egy szívrohamot

Tara Robinson három szívrohamot élt át 2014 áprilisában, három egymást követő napon. Az utolsó olyan súlyos volt, hogy néhány percre meg is állt a szíve. A Health24-nak azt nyilatkozta, nemcsak ő érzi kisebb csodának, hogy még életben van, hanem az orvosok is.

"Mintha egy tabletta akadt volna a torkomon"

A 45 éves nő úgy emlékszik vissza a szívrohamokra, hogy a hányinger, fáradtságérzés, hőhullámok és izzadás mellett úgy érezte, mintha valami megakadt volna a torkán. "Mintha lenyeltem volna egy nagyobb gyógyszer, ami nem jutott el a gyomromig, hanem megakadt út közben" - mondta. Tarán a harmadik szívroham után sztent beültetést végeztek, majd a kardiológusa tanácsára fokozatosan szoktatta hozzá magát a mozgáshoz. Manapság a heti 5-ször kardiózik, jógázik és súlyzós edzéseket is végez. Ebben férje is sokat segít neki, aki fitneszedzőként dolgozik.

Volt, akit az mentett meg, hogy kollégája azonnal orvoshoz vitte. Fotó: iStock

"Erős gyomorégésnek hittem"

A 39 éves Shannon Schleicher is fitneszedző, mégis szívrohamot kapott. Orvosa szerint a stressz vagy a túlzott fizikai igénybevétel, esetleg a kettő kombinációjának következtében egy vérrög keletkezett az egyik artériájában, ami elzárta a vér útját. Shannon úgy emlékszik vissza a történtekre, hogy aznap három erős intenzitású edzést is tartott, és a harmadik után kezdte érezni, hogy fáj a mellkasa. Azt hitte, hogy csak egy erős gyomorégésről van szó, ezért nem is foglalkozott vele. Azonban amikor fel akart menni az edzőteremben a lépcsőn, olyan erős fáradtság és izzadás tört rá, hogy biztos volt benne, nem fogja tudni megtenni az utat. Hányingere is volt és mellkasi fájdalma is egyre erősödött.

"Mintha a Mount Everestet másznám meg"

Nézze meg infografikánkon a női szívroham jellemző tüneteit!

Mika Leah szintén fiatalon, 33 évesen kapott infarktust, nem sokkal azután, hogy enyhe mellkasi fájdalommal járt orvosnál. Édesapja ugyanis 32 évesen kapta az első szívrohamát, ezért szerette volna kizárni a kockázatot. Az orvos nem látott okot az aggodalomra, így Mika - aki egyébként is imád sportolni - igent mondott egy barátja meghívására: egy könnyű túrára indultak együtt. "Még el sem veszítettük szem elől a parkolót, már le kellett ülnöm. Alig kaptam levegőt és rettentően fájt a bal karom. Az egész olyan érzés volt, mintha a Mount Everestet akarnám megmászni, sík terepen" - emlékezett vissza.

A nő próbálta bizonygatni, hogy jól van, a barátja azonban nem hitt neki és elvitte orvoshoz. Ezzel pedig Mika életét mentette meg, ugyanis az egyik szív közeli artériája 98 százalékban elzáródott. A nőt még aznap háromszor megműtötték és öt sztentet ültettek be neki. Azóta vegán lett, nagyon figyel a koleszterinszintjére, és nagy örömére nem kellett lemondania a sportolásról.

"Azt hittem, mellrákom van"

A 47 éves Lilly Rocha 10 évvel ezelőtt kapott szívrohamot. Ő két dolgot nem vett figyelembe, amiből hamarabb rájöhetett volna, mi a baj: a családi előzményeket (édesapja is 37 évesen kapott infarktust) és a kisebb figyelmeztető jeleket, mint például a hát- és nyakfájást, a kimerültségérzést, a vállfájást és a bal oldalán rendszeresen jelentkező elektromossokk-szerű érzést. Ez utóbbi az egyik reggel nagyon erőteljesen futott végig rajta, utána a mellkasa is elkezdett fájni. Először mellrákra gyanakodott, de még mielőtt időpontot tudott volna kérni bármilyen vizsgálatra, állapota rohamosan romlani kezdett. Úgy ment be dolgozni, hogy szinte alig vonszolta magát: hányingere volt, fájt a háta és teljesen erőtlennek érezte magát. Az ő életét is az mentette meg, hogy az egyik kollégája felismerte a bajt és elvitte orvoshoz.

"Pánikrohamra gyanakodtam"

Molly Schroeder mindössze 21 éves volt, amikor édesanyja halála után alig 6 héttel rosszul lett. Először az átélt szomorú események és a stressz miatt pánikrohamra gyanakodott, de gyorsan rájött, hogy valami nagyobb baj lehet. "Minden kilégzésnél fájt a mellkasom. Pár perc után ez még rosszabb lett: úgy éreztem, mintha valaki egyszerre szorongatná a szívem, és bele is szúrna. Nem ez volt a legelviselhetetlenebb fájdalom, amit valaha éreztem, de rendkívül kellemetlen volt. Szédültem és fáztam, ugyanakkor izzadtam és hányingerem is volt" - mesélte Molly, akinek szintén nagy szerencséje volt. Bement ugyanis a közeli kórházba, ahol kiderült, hogy egy vérrög részlegesen elzárja az egyik artériáját, az váltotta ki a rohamot.

Nála nem volt szükség műtétre. Gyógyszereket kapott, valamint változtatnia kellett az életmódján. Manapság már nem űzi régi kedvenc mozgásformáját, a futballt, és odafigyel arra is, hogy pulzusa ne menjen 170 fölé. "Anyukám csak 58 éves volt, amikor szívbetegség következtében elhunyt. Nagyon hiányzik, és az emléke minden nap eszembe juttatja azt is, milyen fontos, hogy vigyázzak a szívemre" - mondta.