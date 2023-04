Ezért is fontos a nőknek a magnézium

Sok napsütés várható, de a nap második felében nyugat felől vastagszik a felhőzet. Elvétve lehet zápor. Élénk délies szél mellett 15, 21 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán hajnalban még gyenge hidegfronti hatás érvényesül, így görcsös panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek, illetve alvászavarok is felléphetnek. Napközben már inkább a migrénesek állapotában várható romlás, fokozódhatnak a gyulladások is. A hőérzet sokat javul, a kinti programoknak megfelelő lesz az alkalom. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

