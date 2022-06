Egy szemvizsgálattal is felmérhető a szívroham kockázata

A korábbinál pontosabban felmérhető a szívinfarktus veszélye, ha a hagyományos klinikai tényezőket egy egyszerű szemvizsgálat eredményeivel vetjük össze – írja az Eurekalert. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói szerint a retina érhálózatának mintázata fontos információkkal szolgálhat arról, hogy az adott személynél mekkora eséllyel alakul ki a súlyos szívbetegség.

A retina állapota számos dologról árulkodhat

Korábbi tanulmányok már igazolták, hogy a retina érrendszerének eltérései a szervezet egészségének állapotára is reflektálhatnak. A kutatók ennek tudatában a brit állampolgárok egészségügyi adatait tároló UK Biobank adatait felhasználva alkottak meg egy modellt, ami segíti az infarktus kockázatának becslését. Összesen több mint félmillió ember demográfiai, epidemiológiai, klinikai, képalkotó diagnosztikai és genotipizálási adatait használták fel. Az adatbázisból leszűrték azon emberek adatait, akik korábban átestek egy szívinfarktuson, illetve a retinavizsgálatuk eredménye is elérhető volt. Mindezek birtokában kialakítottak egy olyan modellt, amely a hagyományos klinikai tényezők mellett a retinában található mintázatokat is figyelembe véve mérte fel a súlyos kardiovaszkuláris betegség kockázatát.

Egy egyszerű szemvizsgálat is segíthet felmérni a kockázatot. Fotó: Getty Images

Az infarktus az adatok alapján átlagosan hatvanéves kor környékén alakul ki, a modell segítségével pedig több mint öt évvel korábban nagy eséllyel jelezhető a kockázat. Emiatt a kutatók szerint érdemes lenne már az 50 felettiek számára is személyre szabott szűrővizsgálatokat szervezni, melynek során egy szemvizsgálat is segíthetné a kockázat felmérését.

A szakemberek szerint ezek az eredmények hasznosak lehetnek más betegségekre való hajlam azonosításában is, hiszen a retina érhálózatának változásai például a diabéteszes retinopátia és a stroke kialakulására is utalhatnak. Ha sikerül bizonyos mintázatokat ezekhez a gyakori betegségekhez társítani, az nagyban segítené a szűrővizsgálatok hatékonyságát és a betegek korai kezelését.