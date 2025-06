Várhatóan július elején indul a hazai dinnyeszezon, a népi hagyomány szerint pedig egészen Lőrinc napjáig, vagyis augusztus közepéig biztosan élvezhetjük a legnagyobb gyümölcsöt. Bár az árát addig még sok minden befolyásolhatja, a minőségéről már biztos információink vannak.

A kisebb árusok fel is vágják. Fotó: Getty Images

„A szélsőséges tavaszi időjárás sok kihívás elé állította a magyar dinnyetermelőket, de a kitartó munkának köszönhetően kiváló minőségű lesz az idei kínálat” – árulta el kérdésünkre Kiss Ferenc, a dinnyenemesítéssel is foglalkozó ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet termékmenedzsere. Hozzátette, egyelőre nagyrészt még import dinnyéket kapni a nagyobb áruházláncokban, de június végétől a fóliaházakban termesztett, július elejétől pedig már a szabadföldi magyar dinnye is kapható lesz.

A görög a sláger

Itthon lényegesen nagyobb területen termelnek a gazdák görög-, mint sárgadinnyét, hiszen a hazai árusok mellett a nyugat- és az észak-európai országokba is importálunk a kiváló magyar áruból – avat be a szakember. Van is miből: görögdinnyéből a várható termés 170-180 ezer tonna, miközben a hazai fogyasztás évek óta 110-120 ezer tonna körül alakul – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, valamint a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közös közleményéből. Nem is beszélve arról, hogy mi magyarok is a görögdinnyét preferáljuk, abból is a kisebb, magszegény példányokat. Emiatt pedig folyamatosan nő a magnélküli dinnyék aránya a piacon.

Így válaszd ki a tökéletes darabot

Ha görögdinnye, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy melyiket is válasszuk a kirakott hatalmas gyümölcsök közül. „Az érett dinnyének szépen kifeszült a héja és a hasa alja egy kicsit ki van sárgulva. Ettől nem szabad félni, mert nem azt jelenti, hogy napégett, csak megérett. Kopogtatva szépen pengő hangja van” – mondja Kiss Ferenc. A lékelés már régen kiment a divatból, hiszen a vásárlói igények is megváltoztak. Ami ugyanis az egyik vevőnek finom, a másiknak nem biztos, hogy ízlik – válaszolja a felvetésre, miszerint lékekkel már nem találkozni a piacon.

Ezért érdemes fogyasztani

A görögdinnye számos pozitív élettani hatásáról ismert, ráadásul megfelelően felvágva és kimagozva 7-8 hónapos korban már kínálható babáknak is.