Minden, amit a pikkelysömörről tudni szeretne

Milyen testtájakat, szerveket érinthet a pikkelysömör?

Bármely testtájon jelentkezhet, de leggyakrabban a térden, könyökön és a hajas fejbőrön alakulnak ki a tünetek. A népesség 1,5-2 százalékát, tehát Magyarországon kb. 150-200 ezer, világszerte becslések szerint mintegy 120 millió embert érint a megbetegedés. Fontos, hogy az érintettek tisztában legyenek a betegség lényegével, mely szerint apikkelysömöregy egész szervezetet érintő immunmediált gyulladásos megbetegedés.

Legjellemzőbb a könyök, a térdtáj és a hajas fejbőr érintettsége, de súlyos esetekben az egész testfelszín érintett lehet. Ritkábban a hajlatokban, tenyereken, talpakon is előfordulhat. Jellegzetesek a köröm elváltozásai is. A pikkelysömörben szenvedők mintegy 10-40 százalékánál a betegség az ízületeket is érintheti, súlyos, akár mozgáskorlátozottsághoz vezető ízületi gyulladást is okozhat.

Genetikai hajlam esetén a pikkelysömör tünetei a rossz fogak következtében is kialakulhatnak

Hogyan alakul ki, mi okozza a pikkelysömört?

A betegség kialakulásához szükséges az örökletesen fennálló genetikai hajlam, melyhez bizonyos provokáló faktorok társulva a tünetek megjelenését eredményezik. Így például bármilyen gyulladásos góc - például egy rossz fog, vagy gyulladt mandula,arcüreggyulladás- vagy egyéb megbetegedés elég lehet ahhoz, hogy a genetikai hajlam megléte esetén a psoriasisos tünetek kialakuljanak. A bőr és az ízületi elváltozások közvetlen hátterében olyan kóros immunfolyamatok állnak, melyek folyamatosan fenntartják a gyulladást.

Milyen hatása van a pikkelysömörnek az életvitelre?

Kiterjedt bőrtünetek esetén igen zavaró lehet a bőr állandó hámlása, mely a környezetben - ruhán, szobában - mindenki által látható. Ha viszont valaki megfelelően kezeli kenőcsökkel a bőrét, úgy a kenőcs okozhat látható nyomokat, és nagymértékben hátráltatja a mindennapos tevékenységeket. Az ízületi érintettségben szenvedőknél a betegség súlyos, akár mozgáskorlátozottsággal járó és rokkantsághoz vezető ízületi gyulladást is okozhat, mely jelentős fizikai fájdalommal is jár. Mindezek a tényezők összeadódva eredményezik, hogy a psoriasis az életminőséget nagymértékben ronthatja.

Mit jelent a pikkelysömörös ízületi gyulladás?

A psoriasisban szenvedők mintegy 10-40 százalékánál a bőr mellett az ízületeket is érinti a megbetegedés. Érintheti a végtagok kis ízületeit, a nagy ízületeket vagy a gerincoszlopot. Enyhe esetben fájdalommal, az ízületek duzzanatával jár. Súlyos, előrehaladott esetekben az ízületek deformálódnak, és mozgásuk korlátozottá válik.

Milyen társbetegségek fordulhatnak még elő?

A pikkelysömört ma már több, más szervrendszert érintő gyulladásos megbetegedéssel - például gyulladásos bélbetegségekkel - rokon szisztémás megbetegedésnek tartják.

Egy élethosszig tartó betegséggel nehéz megbirkózni. Tudjuk, hogy együtt kell élnünk vele, lelkileg mégis annyira nehéz feldolgozni, hogy hajlamosak vagyunk bármit elhinni, és akár többféle házi módszert kipróbálni. De vajon jól tesszük-e?

Számos, eddig teljesen függetlennek hitt megbetegedésről - például depresszióról, metabolikus szindrómáról - derült ki, hogy lényegesen gyakrabban társulnak a pikkelysömörhöz. Ezen társbetegségek gyakorisága a bőrtünetek súlyosságával arányosan növekszik.

Hogyan diagnosztizálják a betegséget?

A típusos bőr vagy ízületi tünetek alapján bőrgyógyász vagy reumatológus tudja a betegséget diagnosztizálni. Nem típusos esetben a bőrből szövettani mintavétel is segítheti a diagnózis felállítását. Fontos, hogy a betegek a panaszaikkal bőrgyógyászhoz forduljanak, súlyosabb esetben pedig érdemes valamelyik speciális terápiás lehetőségekkel is rendelkező klinikát vagy pszoriázis kezelésében nagy tapasztalattal rendelkező kórházi centrumot felkeresniük.

Milyen lehetőségek vannak ma a pikkelysömör kezelésére?

A pikkelysömör kezelése során cél a tünetmentesség elérése. Ennek érdekében, ha a tünetek csak kisebb bőrterületet érintenek, helyi kenőcsös kezelések a legcélszerűbbek. Súlyos kiterjedt esetekben egész test fénykezelés vagy gyógyszeres kezelés javasolt. Gyógyszeres kezelésre a hagyományos szisztémás szerek, ezek hatástalansága vagy ellenjavallata esetén a biológiai szerek jöhetnek szóba. Ezeket a biológiai terápiákat csak a kijelölt bőrgyógyászati centrumokban dolgozó szakorvosok írhatják fel. Ezek listája elérhető a www.pszorigo.hu weboldalon. Emellett a tünetmentességet segítheti az életmódváltás is: egyrészt a rendszeres testmozgásnak is komoly szerepe lehet, másrészt a megfelelő táplálkozás is segíthet.

Jelen leírás általános tájékoztatási céllal készült és nem helyettesíti az egészségügyi szakemberrel történő konzultációt. Konkrét panasz, kérdés esetén kérjük, forduljon kezelőorvosához.

Hivatkozás: