7 tévhit a pikkelysömörről

Talán nincs is olyan ember, akinek a családjában vagy ismeretségi körében ne volna valaki pikkelysömörös. A betegség 15-35 éves korban bármikor kialakulhat, nőknél és férfiaknál ugyanolyan arányban fordul elő. Világszerte átlagosan a népesség 3 százalékát érinti, körülbelül 100-125 millió embert. A psoriasisnak is nevezett betegség viszkető, fájdalmas bőrirritációt okoz, leggyakrabban a könyökön, térden, fejbőrön jelenik meg. Többféle kezeléssel is csak enyhíteni lehet, véglegesen meggyógyítani egyelőre nem.

1. tévhit: A psoriasis fertőző.

A vöröses-fehér kérges bőrfoltok, a gennyes göbök semmilyen módon nem fertőznek, nem kell attól tartani, hogy érintkezéssel továbbterjed a betegség. Tehát nem fogja senki elkapni pusztán azért, mert megölel, megpuszil egy pikkelysömörös beteget. Sőt, még az ételüket is megoszthatják, hiszen a psoriasis nyálcseppekkel sem terjed.

2. tévhit: Ez csak átmeneti bőrgyulladás.

Az átlagember fejében apikkelysömörszó hallatán szárazságtól berepedezett bőr képe jelenik meg. Vagyis szerintük a psoriasis egyszerű bőrprobléma, amely a megfelelő tusfürdőtől, sampontól, testápolótól elmúlik.

A pikkelysömörhöz gyakran társul szív- és érrendszeri betegség, depresszió és metabolikus szindróma. Utóbbi egy tünetegyüttes, amelyre elhízás, magasvérnyomás-betegség, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérzsír- és koleszterinszint jellemző. Ezek a betegségek társulhatnak a pikkelysömörhöz

Ezzel szemben a psoriasis genetikai eredetű krónikus bőrelváltozás, amelyet bizonyos környezeti és immuntényezők lobbantanak be: ha utóbbiak elérnek egy küszöböt, az addig lappangó pikkelysömör megjelenik a betegnél. Ilyenkor túlműködik az immunrendszer, amely arra utasítja a szervezetet, hogy bőrsejtek a szokásos 21-28 nap helyett 4-5 naponta cserélődjenek. Az elhalt hámsejteknek nincs idejük leválni a bőr felszínéről, hanem elszarusodott foltokká (plakkokká) állnak össze, amelyek leválnak, alattuk a bőr kisebesedhet, begyulladhat.

3. tévhit: Csak egyféle psoriasis van

Jóllehet a betegek 80-90 százaléka a plakkos pikkelysömörben érintett, a psoriasisnak még hat fajtája létezik. Ilyen a guttált psoriasis, amely hirtelen jelentkezik gyermek- vagy fiatalkorban: kis rózsaszínes kiütések jelennek meg a törzsön, felkaron, combon, fejbőrön bizonyos gyulladásos betegségek, stressz vagy egyes gyógyszerek hatására. A gluttált psoriasis kezelés nélkül is pár héten belül elmúlhat.

Az inverz pikkelysömör vörös, fényes felületű, nem hámló bőrelváltozás, amely a testhajlatokban jelentkezhet azért, mert a - jellemzően túlsúly miatt elmélyült - bőrredőkben elszaporodnak a gombák. A pustulózus psoriasis ritka elváltozás, főleg felnőttkorban jön elő. A bőrön gennyes göbök tűnnek fel, amelyek körül bőrpír alakul ki. Ez a betegség sem fertőző, viszont nagyon súlyos panaszokat okozhat (láz, hányinger, izomgyengeség, szapora szívverés).

Az eritrodermiás pikkelysömörben szenvedő beteg testfelületén nagy foltokban kiterjedt bőrpír jelenik meg. A panaszok a súlyos viszketéstől, bőrhámlástól a szapora szívverésen át a lázig terjedhetnek, és mivel súlyos fehérje- és folyadékvesztéssel járnak, akár fertőzés, tüdőgyulladás, szívbetegség is bekövetkezhet.

A psoriasis-betegek felénél körömelváltozások is tapasztalhatók, a körmök fájni kezdenek, elválnak a körömágytól, sárgásbarnára színeződnek, fehéres anyag halmozódik fel alattuk. A körömpsoriasis általában együtt jár a körömgombával. A psoriasisos ízületi gyulladás évekkel a pikkelysömör megjelenése után alakulhat ki, és merev, duzzadt, fájdalmas ízületi elváltozásokat okoz.

4. tévhit: Annak lesz pikkelysömöre, aki nem mosakszik eleget.

E tévhittel azoknak kell rendszeresen szembesülniük, akiknek a fejbőrén alakul ki psoriasis. Ez ugyanis túlságosan jól látható. Ám a fejbőr-pikkelysömört sem az elégtelen személyes higiénia váltja ki, ennél fogva a kezelése sem oldható meg egy szimpla samponváltással. Az oktondi megjegyzések viszont komoly szorongást kelthetnek az érintettekben.

Pszoriázis kezelési lehetőségei krémek, kenőcsök közvetlenül az érintett bőrterületen használva

fényterápia, melynek hatására az érintett bőrsejtek szaporodása lelassul, így javítva a bőr állapotát

gyógyszeres terápia

súlyosabb tünetek esetén pedig különböző biológiai terápiák érhetőek el, amivel akár teljes tünetmentesség is lehetséges

5. tévhit: A psoriasis lényegében ekcéma.

Azekcémavalóban hasonló panaszokat (viszkető, gyulladt bőr) okoz, mint a pikkelysömör, ám más okozza. De ezt olykor a témában kevéssé jártas háziorvosok is összekeverhetik. Körülbelül négy ekcémás betegre jut egy psoriasisos. Ugyanakkor tény, hogy valaki lehet egyszerre ekcémás és pikkelysömörös.

6. tévhit: Már néhány étrendi változtatás is megszabadít a psoriasistól.

Ahány beteg, annyiféle változata lehet a pikkelysömörnek, ennél fogva nincs olyan "generáltanács", amely mindenkinél hatásos lehet. Szokták ajánlani, hogy a psoriasisos beteg váltson gluténmentes táplálkozásra, iktassa ki étrendjéből a cukrot és a tejtermékeket, kerülje a burgonyaféléket. De ez nem minden esetben válik be, illetve túlságosan stresszes lehet a teljes életmódváltás, ami éppen hogy rontja a psoriasis állapotát.

7. tévhit: A pikkelysömör csak a bőrön jelentkezik.

A psoriasisos betegeket legalább tíz társuló betegség is fenyegetheti, közte a depresszió, daganatos betegségek, keringési betegségek, ízületi gyulladás, Crohn-betegség, diabétesz. Leggyakrabban talán a depresszióval kell megküzdeniük, körükben kétszer több a lelki eredetű probléma, mint az átlagnépességnél. A depresszió kihat az önértékelésre, a párkapcsolatra, az élet- és alvásminőségre. Vagyis a psoriasis jóval a bőrfelszínen túl, a lélek mélyén is okozhat panaszokat, amelyeket haladéktalanul kezelni kell.