Varázslatos gyógyulásokat díjaznak

Szülőként a legváratlanabb helyzetre is igyekszünk felkészülni, ez azonban - valljuk be őszintén - sokszor nem sikerül, és gyermekünk betegség vagy baleset miatt kórházba kerül. A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 2018-ban készült, 750 fős felmérése szerint 10-ből 8 családot érint, hogy a gyerek legalább egy éjszakát, közel kétharmaduknál pedig akár több napot is kórházban tölt. Márpedig ez a helyzet a gyerekeket és a szülőket egyaránt nehezen érinti. A K&H gyógyvarázs ezért idén ismét meghirdeti a "gyermekem varázslatos gyógyulásának története" című pályázatot, amelynek célja, hogy bemutassa a gyerekek példamutató élni akarását, a szülők tiszteletet parancsoló kitartását és az orvosok, ápolók fáradságos munkáját a gyógyulástörténeteken keresztül - ezzel hitet adva és példát mutatva az éppen hasonló helyzetben lévő családok számára.

Varázslatos gyógyulások történeteit díjazzák. Fotó: iStock

November közepéig várják a történeteket

"A K&H gyógyvarázs program 16 éve a gyermekegészségügy elkötelezett támogatója, indulása óta közel 681 millió forint értékben, összesen 473 alkalommal támogatta új műszerekkel a gyermekegészségügyi intézményeket. A korszerű berendezések mellett azonban a lelki támogatás ugyanolyan fontos, nemcsak a gyerekeknél, de a szülőknél is. A családok ugyanis - teljesen érthető módon - nincsenek felkészülve arra, hogy legkisebb családtag kórházba kerül. Ha azonban szükség van rá, az erőt próbáló helyzetben a szülőknek is szükségük van a megfelelő lelki támogatásra, hogy azt érezzék, nincsenek egyedül. A saját helyzetükhöz hasonló gyógyulástörténetekből erőt merítve a gyermekük számára is több támaszt tudnak nyújtani, hiszen végső soron a cél az, hogy a kis betegek mielőbb meggyógyulhassanak, és újra teljes életet élhessenek családjuk és barátaik körében" - foglalta össze a program lényegét Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

A pályázatra a szülők október 21. és november 15. között küldhetik be e-mailben gyermekük gyógyulásáról szóló, maximum 150 szavas történeteiket a www.khgyogyvarazs.hu weboldalon keresztül. A beküldött pályázatok közül a programban részt vevő médiapartnerek, az RTL Klub és a HáziPatika.com segítségével kiderül, melyik az a tíz legbátorítóbb történet, amelyik felkerül a program honlapjára. A végső nyertesekről online szavazás és a K&H dolgozói döntenek. A 3 nyertes szülő által megjelölt intézmény, egyenként nettó 1 millió forint műszertámogatásban részesül, gyermeke pedig egy óriásmacit vihet haza.