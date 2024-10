Tű nélkül kaphatnak oltást a gyerekek a Heim Pálban

Az úgynevezett JET-injektor olyan tű nélküli eszköz, amely egy speciálisan kialakított felületen keresztül nagy nyomással juttatja a gyógyszersugarat a testszövetbe. A tűmentes megoldások használata nem új keletű, azonban az orvostechnika most lett elérhető Európában, Magyarországon is – olvasható a kórház hétfői közleményében. A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány négyezer oltás beadásához biztosítja azt az orvostechnikai eszközt, amely teljes mértékben kiváltja és helyettesíti a hagyományos, tűvel beadott oltásokat. A program az ajánlott védőoltások beadásával kezdődik. Alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető a tűtől való félelem, oldható a gyermekek oltás előtti szorongása.

„A daganatos megbetegedésben szenvedő gyerekek sok nehézségen mennek át mind a kezelés, mind a rehabilitáció során. Éppen ezért nagy könnyebbség számukra, hogy az egyedi oltási rendjükben legalább az ajánlott oltásokat a jövőben tűszúrás nélkül kaphatják meg egy olyan innovatív megoldásnak köszönhetően, amely szinte fájdalommentes és amelyet elsőként alkalmazunk Magyarországon” – mutatott rá dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa.

„A magasnyomású JET-injekció beadása meglehetősen egyszerű, azonban az eljárás esetében is feltétlenül szükséges a megfelelő képzés az eszköz használatához. Először egyéni oltási tervek alapján az ajánlott védőoltások beadására lesz lehetőség ezen gyermekek számára, amely több alkalommal összesen 5-12 oltást jelent gyermekenként. Az eszköz alkalmas bármelyik, fél milliliter adagos védőoltás beadására” – tette hozzá dr. Mészner Zsófia gyermekgyógyász, infektológus, a The Mission Board on Vaccination in Europe tagja, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója.

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 6,2 millió forintos adománya lehetőséget teremt arra, hogy a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a jövőben az onkológiai betegei mellett további súlyos krónikus betegségben szenvedő gyermekek számára is elérhetővé tegye a tűmentes oltások és egyéb injekciók beadását.

Borítókép: Heim Pál Gyermekkórház/Facebook