Magyarországon először a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinikája alkalmazta az egycsatornás (uniportális) oldalirányú, ideggyökcsatornán keresztüli (transzforaminális), csontos dekompresszióval, azaz idegfelszabadítással járó endoszkópos gerincsebészeti technikát, amely egyes porckorongsérvek kezelésére alkalmas – olvasható a semmelweis.hu-n publikált közleményben.

Az első ilyen beavatkozás dr. Banczerowski Péter osztályvezető főorvos, dr. Berényi György klinikai szakorvos és dr. Nagy Zoltán rezidens közreműködésével zajlott 2024. októberben.

Porckorongsérvet így még nem műtöttek itthon. Fotó: Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika

Ezek az új eljárás előnyei

A főként egyes gerincbetegségek kezelésében használt, minimálisan invazív eljárásnak köszönhetően az érintett betegek hamarabb felépülnek a beavatkozás után, valamint a fertőzések kialakulásának kockázata is alacsonyabb, mint más műtéti formák esetén. Ezt a műtétet egy speciális eszközzel végzik. Része egy nagy felbontású kamerát, valamint csatornákat is tartalmaz az erre a célra fejlesztett műszerek használatához, amelyek lehetővé teszik a pontos beavatkozást.

Az operáció történhet helyi érzéstelenítéssel vagy altatásban is. Az egycsatornás endoszkópos technikának köszönhetően egy mindössze 1 centiméteres metszés szükséges, és ezen a nyíláson keresztül vezetik be az eszközt, amely egyúttal munkacsatornaként is szolgál a kamera és a sebészeti műszerek számára. Így az izmok és lágy szövetek sérülése is jelentősen csökkenthető.

A műszerek eltávolítása után a kis metszés könnyen összezárható egy öltéssel vagy sebzáró tapasszal. Ezt követően csak egy minimális heg marad vissza. Az egycsatornás endoszkópos technikák alkalmazása jelentősen csökkenti a fertőzések, a vérzések és egyéb műtéti szövődmények kockázatát.