Pókméregből készült gyógyszer segíthet szívroham után

Egy, az Ausztráliához tartozó K'garin, avagy korábbi nevén Fraser-szigeten őshonos tölcsérhálós pók mérgében található peptid, a Hi1a hozhat hatalmas áttörést a szívinfarktus és a szívelégtelenség kezelésében – derül ki a Queenslandi Egyetem közleményéből. Állatkísérletek tanúsága szerint a Hi1a képes megvédeni a szív sejtjeit az oxigénhiányból eredő károsodástól, legyen szó akár szívrohamról, akár a szerv kiemeléséről transzplantáció céljával egy elhunyt donor testéből. A peptidből készült gyógyszer fejlesztésén dolgozó kutatócsoport most 17,8 millió dollár, átszámítva mintegy 6,6 milliárd forint támogatást nyert el ausztrál kormányzati forrásból arra, hogy elindítsa a humán klinikai kísérleteket a szerrel. Magyarán hamarosan embereken is tesztelik az új szívgyógyszert.

„A koszorúér-betegség vezető halálok Ausztráliában. Évente közel 60 ezer ausztrál kerül kórházba szívrohammal, és 7 ezren nem is élik túl. Akik pedig túl is élik, azok negyedénél egy éven belül súlyos szívelégtelenség lép fel. A szívelégtelenség egyetlen gyógymódja a szervátültetés, csakhogy világszerte komoly donorhiánnyal küzdenek, részben a donorszervek eltávolítása közben fellépő károsodás nyomán is. Miközben pedig a szívinfarktus és a szívelégtelenség hatalmas terhet ró a társadalomra és a gazdaságra, jelenleg nincs egyetlen olyan gyógyszer sem, amely csökkentené a szívsejtek pusztulását egy szívroham során vagy megvédené a donorszíveket. Csoportunk abban reménykedik most, hogy változtatni tudunk ezen” – mutatott rá Nathan Palpant professzor, a Queenslandi Egyetem kutatója, a projekt egyik vezetője.

A projektben a Queenslandi Egyetem mellett olyan jelentős ausztráliai intézmények is részt vesznek, mint a Victor Chang Szívkutató Intézet és a Baker Szív- és Diabéteszkutató Intézet, valamint több kórház, köztük a sydney-i St Vincent kórház, a melbourne-i Alfred kórház és a brisbane-i Károly Herceg kórház. A Hi1a peptid hatékonyságáról szóló kutatási eredmények idén jelentek meg a The European Heart Journal című tudományos folyóiratban.

Borítókép: Getty Images