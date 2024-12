OMSZ: így kérhetsz videós segélyhívást

Az Országos Mentőszolgálat egy új segélyhívó rendszer tesztjét végzi, amelynek lényege, hogy a mobiltelefon segítségével nemcsak szóban, hanem a telefon kamerájával videóban is kérhetünk segítséget. A segélyhívó rendszert jelenleg Egerben tesztelik – tudta meg a 24.hu.

Fotó: Facebook/OMSZ

Ez az App kell hozzá

A videós azonosításhoz – amellett, hogy erre megfelelő telefon szükséges – az is kell, hogy a mobilra letöltsük az ÉletMentő appot, amelyet Győrfi Pál, a mentőszolgálat kommunikációs vezetőjének tájékoztatása szerint már 700 ezren használnak. A rendszer előnye nemcsak az, hogy a mentésirányító kép alapján is dönteni tud a további ellátásról, hanem az is, hogy a rendszer be tudja azonosítani a hívó helyzetét, amelyet a mentésirányító is lát.

A mentők a közelgő ünnepek alatt a 112-es segélyhívó rendszeren vagy az ÉletMentő applikáción keresztül is készenlétben állnak, a kevésbé súlyos, de a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák esetére pedig az OMSZ által működtetett országosan egységes orvosi ügyeleti rendszer kész megoldást nyújtani. Az ügyelet központi száma országosan 1830.