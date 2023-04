Mi okozza a súlyos gyógyszerhiányt?

Egy tavaly év végi felmérésben a részt vevő tagállamok mindegyike arról számolt be, hogy 2021-es képest súlyosbodott a gyógyszerhiány. A legtöbb esetben a szív- és érrendszeri betegségekre szedett gyógyszerekből jelentettek hiányt, de a többi között idegrendszerre ható készítményekből és antibiotikumokból is jelentős hiány alakult ki – írja a G7. Mindez komoly próbatétel a betegek számára, akiknek sok esetben emelkedtek a kiadásaik a drágább helyettesítő termékek okán, nem is beszélve arról, hogy a helyettesítő termékek sem mindig váltak olyan jól be, mint az eredeti terápiás szer.

EUrópa-szerte jelentős hiányok alakultak ki egyes gyógyszerekből az elmúlt hónapok során. Fotó: Getty Images

A felmérés szerint a legtöbb gyógyszer gyártói kapacitással kapcsolatos okok miatt hiányzik. Nem ez azonban az egyetlen kiváltó ok. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége (GYNSZ) elnöke szerint az utolsó békeévekhez képest megkétszereződött a gyógyszerhiány mértéke. Bár a koronavírus-járvány lecsendesedésével arra lehetett számítani, hogy visszaáll az egyensúly a piacon, végül a háború és a gazdasági válság miatt ez nem következett be. Kitért rá, egyszerre 12-15 ok is szerepet játszik a jelenségben, országonként eltérő súllyal.

Kiemelte, hogy a gyógyszerhatóanyagok zömét, 70-75 százalékát a Távol-Keleten, elsősorban Kínában és Indiában gyártják. Mi több, vannak olyan hatóanyagok, amelyeket kizárólag ezeken a területeken állítanak elő. Járványügyi lezárásoktól gyártási kapacitáskiesésen át logisztikai gondokig bármilyen zavar lépjen is fel Ázsiában, az az egész világon érezteti a hatását. A szakértő szerint a piacon korábban sokkal kiegyensúlyozottabb volt az ellátottság. Az átmeneti hiányok és az azokhoz kapcsolódó pánikvásárlások azonban még inkább felboríthatják az egyensúlyt.

A kialakult helyzet a nagykereskedőkre, valamint a gyógyszerészekre, gyógyszertárakra is óriási terhet ró. Feller szerint eddig a legtöbb esetben sikerült valamilyen megoldást találni a kieső gyógyszerekre. Hosszú távon viszont egy uniós szintű keretrendszer jelenthetne védőhálót a hasonló problémákra, amelynek kialakítása azonban egyelőre várat magára.

