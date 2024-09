Éppen egy férfit igazoltattak a IX. kerületben a Készenléti Rendőrség (KR) munkatársai szeptember 18-án este, amikor egy közeli utcából kiabálást hallottak. Először azt gondolták, bűncselekmény történt, és természetesen azonnal futni kezdtek a hang irányába – kezdte beszámolóját Facebook-posztjában a Zsaru Magazin.

Eszméletlenül feküdt anyja karjában

„A mellékutcából felbukkant két férfi, valamint egy nő, karjában egy két év körüli kislánnyal. Amikor a nő észrevett minket, kétségbeesetten futni kezdett felénk, miközben azt kiabálta: »Lenyelt valamit, eszméletlen, hívjanak mentőt!« Láttuk, hogy a kicsi eszméletlenül fekszik anyukája karjaiban” – emlékezett vissza az esetre Brezina Zsolt főtörzsőrmester, a KR VI. bevetési osztály 3. alosztály járőrparancsnoka.

A főtörzsőrmester értesítette a tevékenységirányító központot, illetve felvette a kapcsolatot a mentőkkel. Eközben kollégái – Mága Zsolt törzsőrmester, a KR VI. bevetési osztály 3. alosztály járőrvezetője, illetve Pesti Károly főtörzsőrmester, a KR VI. bevetési osztály 3. alosztály járőrvezetője – ellenőrizték a kislány életfunkcióit.

Megnéztük, nincs-e a kicsi szájában idegen tárgy, majd ellenőriztük a légzését és a pulzusát is. Nem találtunk a szájában idegen tárgyat, de nagyon rossz állapotban volt. A teste elernyedt, a szeme fennakadt. A nevén szólongattuk, de semmire nem reagált. Aggódni kezdtünk. Azonnal döntöttünk: nem várhatunk, a kicsinek orvosi ellátásra van szüksége. Értesítettük a tevékenységirányító központot, hogy beszállítjuk a kislányt a kórházba” – mesélte Mága.

„Nekünk higgadtnak kellett maradnunk”

A rendőröknek azonban nemcsak a kisgyerekre, hanem az édesanyára is figyelniük kellett, ő ugyan – érthető módon – pánikba esett. „Én is apuka vagyok, ahogy a kollégák is. Láttam, hogy az anyuka nagyon kétségbeesett. Azonban nekünk higgadtnak kellett maradnunk, hideg fejjel, megfontoltan gondolkodni, cselekedni. Féltünk, hogy az anyuka esetleg elesik a kicsivel, ezért ölembe vettem a kislányt. Ahogy megfogtam, éreztem, hogy tüzel a homloka. Gyorsan a szolgálati kocsihoz siettem vele, majd indultunk is. Egész úton figyeltem a kislány életfunkcióit. Mindannyian aggódtunk érte. Közben a kórházban már vártak minket. Alighogy megérkeztünk, a kicsivel a karomban kiugrottam a kocsiból, és befutottam vele a kórházba, majd bevittem a sokktalanítóba, és letettem a vizsgálóasztalra, attól kezdve az orvos átvette az ellátását” – mondta Pesti Károly.

A rendőrök azonban ezzel még nem érezték elvégzettnek a feladatukat. Ott álltak mindannyian a vizsgálati szoba ajtaja előtt, és az anyával együtt várták a fejleményeket. „Amikor hallottuk, hogy felsír a kicsi, akkor könnyebbültünk meg mindannyian” – magyarázta Mága Zsolt. Mint kiderült, a kislánynak lázgörcse volt, de szerencsére hamar el tudták látni. „Azt, hogy pillanatok alatt a kórházba értünk, Szűcs Tamás törzsőrmesternek, a KR VI. bevetési osztály 2. alosztály járőrvezetőjének köszönhetjük” – tette hozzá.