Kiborultak az orvosok, tömeges felmondásra készülnek

Több órára kisüt a nap, közepesen felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű. Az élénk, erős lökésekkel kísért északi szélben -3, 3 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétfőn nem jön újabb front, de a tartósan fagyos időben sok panasz egyáltalán nem mérséklődik. Most is jellemzőek lehetnek az ízületi problémák, emellett keringési panaszok is felléphetnek, sokan szenvedhetnek ismétlődő rosszullétektől. A fejfájás gyakorisága nem csökken, a görcsös típusú lehet a leggyakoribb. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: