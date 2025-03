Végrehajthatják az eutanáziát egy 24 éves nőn Spanyolországban

Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves spanyol nő eutanáziakérelmét Barcelonában hétfőn. A nő apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a döntés végrehajtását, miután témával foglalkozó vizsgálóbizottságban már jóváhagyták azt.

Az elsőfokú bíróság ítélete szerint a per során megkérdezett orvosok és szakértők megerősítették, hogy a fiatal nő állapota súlyos és gyógyíthatatlan, gerincvelő-sérülése nehezen kezelhető neuropátiás fájdalmat, kettős inkontinenciát okoz, napi tevékenységeiben ellátásra szorul. Irene Urbón bíró megállapítása szerint a nő kérelme megfelel a spanyol eutanáziatörvényben megfogalmazott követelményeknek, jogosult és képes is döntetni az életéről, édesapja pedig nem járhat el a nevében.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A jogszabály 2021-es hatálybalépése óta ez az első bírósági per, amelyet lefolytattak eutanázia végrehajtásával kapcsolatban Spanyolországban. A fiatal nő 2022-ben öngyilkossági kísérletet követett el egy szexuális zaklatást követően, és ennek következtében alsó végtagjai megbénultak. 2024 júliusában az illetékes, egészségügyi és jogi szakemberekből álló vizsgálóbizottság engedélyezte számára az eutanáziát. A lány apja azonban fellebbezést nyújtott be a bíróságon, amely a jogerős ítéletig felfüggesztette az eutanázia végrehajtását. Az apát képviselő Keresztény Ügyvédek csoport egyebek mellett azzal érvelt, hogy a nő mentális problémákkal küzd, és emiatt nem képes meghozni egy ilyen horderejű döntést. A bíróság viszont úgy látta: a nő borderline személyiségzavara ellenére megfelelő kognitív és pszichológiai képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy cselekedeteit irányítsa, és nem bizonyított, hogy mentális funkciói megváltoztak volna. Az apa ügyvédei már jelezték: a nem jogerős ítélet ellen fellebbezést nyújtanak be a katalán Legfelsőbb Bírósághoz.

A spanyol egészségügyi minisztérium legutóbbi jelentése szerint 2021 júniusa és 2023 vége között összesen 1515 eutanázia kérelmet bíráltak el Spanyolországban és 76 százalékukat hagyták jóvá. Az eutanázia engedélyezéséről és szabályozásáról szóló törvény értelmében nagykorú, legalább egy éve Spanyolországban élő, gyógyíthatatlan vagy súlyos, elviselhetetlen szenvedést okozó betegségben szenvedők kérelmezhetik. A kérelmet többlépcsős engedélyezési folyamatban vizsgálja felül egy egészségügyi és jogi szakemberekből álló bizottság, amelynek során a kérelmezőnek legalább négy alkalommal kell megerősítenie szándékát. Az eutanáziát akár állami, akár magánegészségügyi intézményben, vagy a beteg otthonában is végre lehet hajtani, utóbbi esetben is kérhető hozzá orvosi közreműködés. A jogszabályban kiemelték, hogy figyelembe kell venni az egészségügyi szakemberek lelkiismereti kifogásait.