Foglaljon orvost a HáziPatikán!

Ahogy a koronavírus-járvány kitörésével egyre nagyobb teher hárult az amúgy is erőforrások híján lévő állami ellátórendszerre, úgy lett egyre hangsúlyosabb a magánorvosok szerepe a gyógyításban. Szerencsére ma már országszerte rengeteg magánrendelő várja a pácienseket, a bőség zavarában sokszor választanunk is nehéz az intézmények közül. A HáziPatika.com Orvosfoglaló alkalmazása a megfelelő orvos kiválasztásában, illetve az időpont foglalásában is segíthet.

Néhány kattintás, és már várja is az orvos

Amikor orvosra van szükség, az sok esetben nem tűr halasztást: egy fájó foggal, de akár egy bőrön felfedezett, rendellenes anyajeggyel is szeretnénk minél gyorsabban felkeresni a megfelelő szakembert. Ilyenkor azonban rengeteg időt vihet el az internetes oldalak böngészése a rendelési időért és az elérhetőségekért, de a telefonos időpontfoglalás sem mindig megy zökkenőmentesen. Orvosfoglaló alkalmazásunkban több szakterületre szűrve kereshetjük ki a számunkra legmegfelelőbb orvost, a rendszerben találhatunk többek között allergológust, bőrgyógyászt, dietetikust, nőgyógyászt vagy sebészt is. Kiválaszthatjuk ezután, hogy például szakorvosi vagy kontrollvizsgálatra jelentkeznénk, esetleg valamilyen tesztet szeretnénk elvégezni. Lekérhetjük egy megadott városban elérhető szakértők listáját, de a neve alapján is rákereshetünk az orvosra, hogy közvetlenül, a honlapon keresztül foglalhassunk időpontot hozzá.

Orvosfoglaló alkalmazásunkban könnyen és gyorsan megtalálhatják a megfelelő szakértőt. Fotó: HáziPatika.com

Az orvos nevére kattintva megtekinthetjük annak profilját és elolvashatjuk a rövid bemutatkozását is, ahol kiderül, milyen betegségek kezelésére specializálódott. Alatta a korábbi páciensek értékeléseit is elolvashatjuk, ami segíthet eldönteni, valóban őt szeretnénk-e választani. Végül az időpontfoglalás gombra kattintva választhatjuk ki a nekünk megfelelő napot és órát a vizithez.

Az orvosok mellett lehetőségünk van magánrendelőkre is rákeresni. Ez esetben szintén meg kell adnunk a szakterületet, amelyen belül ellátásra jelentkezünk, de az adott településre keresve is válogathatunk az intézmények között. Az orvosi keresőhöz hasonlóan itt is rákereshetünk a rendelő nevére is, ha azt követően választanánk a szolgáltatások közül.