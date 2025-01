Ezek a gyógyszerek szedhetők terhesség alatt

A terhesség alatt is felléphetnek olyan megbetegedések és panaszok a nőknél, amelyeket más esetben gyógyszerrel kezelnénk. Csakhogy ebben a kilenc hónapban mind az anyai, mind a magzati egészség megőrzésére nagy figyelmet kell fordítani. Márpedig egyes gyógyszerek károsíthatják az anyaméhben fejlődő magzatot. Vannak készítmények, amelyek átjutnak a méhlepényen, ezáltal közvetlen hatást fejthetnek ki a magzatra, míg más hatóanyagok közvetetten, a méhlepény véráramlásának csökkentésén keresztül okozhatnak bajt. Általánosságban elmondható, hogy a legnagyobb kockázattal az első trimeszter során kell számolni – persze az elővigyázatosság ettől függetlenül a terhesség teljes időtartama alatt nagyon lényeges.

A terhesség alatti gyógyszerszedésről minden esetben javasolt szakemberrel konzultálni. Fotó: Getty Images

Mely gyógyszerek biztonságosak terhesen?

Érdemes hangsúlyozni, hogy e kérdésben nincs minden esetre egyetemlegesen érvényes válasz. Vannak helyzetek, amikor a gyógyszerszedés elhagyása vagy kerülése jócskán nagyobb veszélyt hordoz magában, mint a gyógyszer. A legfontosabb, hogy mielőtt új gyógyszert venne be a várandós nő, feltétlenül egyeztessen szülész-nőgyógyászával, háziorvosával vagy gyógyszerésszel. A vényköteles gyógyszerek felírása természetesen eleve a kismama állapotát figyelembe véve kell, hogy történjen, de nem vényköteles szerek vásárlása, bevétele előtt is mindenképpen javasolt kikérni szakember véleményét. A gyógyszerekhez mellékelt betegtájékoztató vonatkozó pontja ugyancsak segít tisztázni az adott készítmény várandósság, illetve az egyes trimeszterek alatti alkalmazhatóságának kérdését.

Szintén egyéni mérlegelést igényel, ha egy nő krónikus betegen, például asztmásan vagy cukorbetegen vállal gyermeket. Krónikus betegséggel élve már a gyermektervezés idején célszerű megkérdezni az orvost a gyógyszerváltás szükségességéről.

Ami az akut panaszokat illeti, fájdalom- és lázcsillapításra hatóanyagként jó megoldást kínálhat terhesség során is a paracetamol – írja tájékoztatójában a melbourne-i The Royal Women's Hospital. Más, nem szteroid típusú gyulladáscsökkentők, mint az acetilszalicilsav, az ibuprofén és a naproxen, ellenjavalltak lehetnek, különösen a harmadik trimeszterben. Allergiás tünetekre az antihisztaminok általában biztonsággal alkalmazhatók, a terhes kismamáknál igen gyakori refluxra pedig étrendi változtatások mellett elsősorban savközömbösítők hozhatnak ilyenkor enyhülést. Bőséges rost- és folyadékbevitel javasolt a székrekedés és az aranyeresség megelőzésére, de szükség esetén hashajtó és székletlágyító szerek, valamint aranyérkenőcsök is jellemzően biztonsággal használhatók.

Mely gyógyszerek szedhetők szoptatás alatt?

A brit teratológiai információs szolgálat (UKTIS) és az egészségügyi szolgálat (NHS) Bumps néven egy tájékoztató adatbázist is működtet, amelyben az egyes gyógyszerhatóanyagokra keresve ellenőrizhető azok várandósság alatti alkalmazhatósága. Az oldal angol nyelven érhető el.