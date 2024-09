Ezekben a gyakran előforduló, egyszerűbb, azonnali orvosi beavatkozást nem igénylő helyzetekben segít a Teladoc Hungary Kft-vel együttműködésben kialakított új, digitális szolgáltatás, a Telekom Egészség. Éppen azt nyújtja, ami az ilyesfajta szituációkban a leghasznosabb: gyors, egyszerű kapcsolatot a tanácsadáshoz, a megfelelő egészségügyi szakember megtalálásához, az időpontfoglaláshoz, vagy éppen egy gyors választ, ha épp nem tudjuk melyik gyógyszert melyikkel együtt vehetjük be. A Telekom Egészség a havidíjas, 2018 után szerződött, mobil-előfizetéssel rendelkező Magenta 1-felhasználók számára érhető el díjmentesen július 26-tól, a telekom.hu-n történő bejelentkezés után, a Teladoc Hungary Kft. oldalán történő regisztrációtkövetően. Az ügyfelek munkanapokon 8 és 20 óra között konzultálhatnak az orvosokkal telefonon vagy online csatornát használva. A digitális szakértő tapasztalt és nemzetközi háttérrel rendelkező szakmai partnert választott az új szolgáltatás bevezetéséhez: a Teladoc Hungary Kft. a világ számos országában képviselteti magát; szakképzett, rutinos, a digitális szolgáltatásnyújtásban is gyakorlott orvosai állnak rendelkezésre az ügyfelek kérdéseinek megválaszolása, valamint a betegek és orvosok digitális eszközökkel történő összekapcsolása terén. A virtuális medicinával foglalkozó Teladoc évek óta sikeresen működik Magyarországon, ugyanakkor a New York-i tőzsdén jegyzett, amerikai székhelyű nemzetközi szolgáltatóként globálisan is komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a területen.

Fotó: Getty Images

A Teladoc Hungary Kft. szakértői olyan Telekom-ügyfelektől is számítanak megkeresésekre, akik bizonytalanok, mit mondott az orvosuk, jól értették-e a diagnózist és a továbblépés részleteit. Tanácsot kérhetnek az ügyfelek olyankor is, ha nem tudják pontosan, hogy egy adott tünettel hova érdemes fordulni. És természetesen segít a Telekom Egészség az orvosválasztásban, az időpontfoglalásban is, lerövidítve azt az utat, amelyen keresztül a páciens konkrét orvosi ellátást kaphat.

A Telekom Egészség négy fő elemet foglal magában: telefonos és online orvosi tanácsadásból, online orvoskereső és időpontfoglaló platformból, valamint egy online kitölthető egészségfelmérés- kérdőívből és erre épülő személyre szóló életmód-tanácsadásból áll. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy egészségügyi vészhelyzetben, vagy sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben továbbra is a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni. Tehát a szolgáltatás alapvetően a tervezhető, nem azonnali közbeavatkozást igénylő ellátások szervezését könnyíti meg.

A Magyar Telekom célja, hogy digitális szolgáltatóként mindig a leginnovatívabb és legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa ügyfelei számára, és folyamatosan javítsa az ügyfélélményt, nemcsak a telekommunikáció területén. Ez egyfajta úttörő szerep a digitalizáció minden területén, így a mindennapi életünk során is, hiszen az igény egyértelműen megvan rá. Tavaly 600 ügyfél részvételével tesztelték két üzletben a Telekom Egészség szolgáltatást, amely rendkívül pozitív fogadtatásban részesült. Az ügyfelek nagyra értékelték ezt az extra figyelmet és törődést a Telekom részéről, amely a szolgáltatással még inkább kézzelfoghatóvá vált.