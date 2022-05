Arcüreggyulladás: ezek az otthoni gyógymódok hatékonyak

Az akut arcüreggyulladásra (vagy orrmelléküreg-gyulladásra) rendszerint a szemek alatt és a homlok területén érezhető szúró, pulzálófájdalomhívja fel a figyelmet, amely köhögéskor és lehajoláskor fokozódik. Ez lehet egyoldali, de akár mindkét oldalon is jelentkezhet. A fájdalom csillapítása mellett az orrdugulást és a bő orrváladékot is kezelni kellarcüreggyulladásesetén - utóbbi némely esetben hátrafelé, a garat irányában is távozhat és így ingerköhögést okozhat.

Ezeken kívül a fáradtság és a rossz közérzet is jellemző panasz. Ilyenkor, a fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő gyógyszerek bevetése mellett nagyon fontos a sok pihenés is. Hagyjunk időt a szervezetünknek a regenerálódásra, és aludjunk, amennyit csak tudunk - tanácsolja Dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Házi praktikákat is érdemes bevetni arcüreggyulladás esetén.Fotó: Getty Images

Külső és belső hidratálás

Lényeges a bőséges folyadékfogyasztás is, ez biztosítja ugyanis a legjobb váladékoldást. Az orrlégzés mielőbbi helyreállítása miatt hasznos a párásítás is a lakásban. Segít, hogy nedvesen tartsuk az orrnyálkahártyát, ráadásul a gyulladás miatti feszítő érzés is enyhül, így könnyebben távozik az orrváladék.

Szelíd gyógymódok a gyulladás kezelésére

Az orrmosó nedvesíti az orrnyálkahártyát, így csökkenti a gyulladást és segít feloldani a lerakódott váladékot is. Egy e célra kifejlesztett segítségével házilag készített sóoldattal átmoshatjuk az orrüregeket. Hatása hosszan tart, de érdemes reggel és este is megismételni.

Inhalálás és infralámpa

A régi, jól bevált módszereket is javasolt alkalmazni arcüreggyulladás esetén. Ha például melegen tartjuk a beteg területet, akkor felgyorsul a vérkeringés, és a gyógyulás is hamarabb bekövetkezik. Infralámpát érdemes naponta két-három alkalommal, 15-20 percig használni. Ha jólesik, az otthoni kezelést kiegészíthetjük ugyanilyen gyakorisággal inhalálással is. A hatást fokozhatjuk néhány csepp illóolaj - mentol, borsmenta, citrom, eukaliptusz vagy teafa - használatával.

Akut arcüreggyulladás esetén 1-2 hét alatt megszűnnek a panaszok. Ha azonban a tüneteink az orvos által felírt gyógyszerek és az otthoni kezelés hatására sem javulnak, vagy állapotunk rosszabbodik, mindenképp forduljunk orvoshoz - figyelmeztetett a doktornő.