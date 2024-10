Ahol nincs elég szakorvos, a magánba irányítanák át a betegeket

Borult idő várható, esetleg a déli, délkeleti tájakon átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet. Többfelé kell számítani időszakosan esőre, záporra, de dél, délnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Az Alföldön akár megdörrenhet az ég is. A döntően északias irányú szelet több helyen élénk, a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések kísérhetik. A Dél-Alföldön viszont a délnyugati, nyugati szél élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, de délkeleten ennél jóval magasabb értéket is mérhetnek. Késő este 9, 16 fok között alakul a hőmérséklet. A térségünk fölé helyeződő ciklon miatt továbbra is mind a hideg-, mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás.