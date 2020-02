A túlsúlynál is rosszabb a nagy derékbőség

Egy ideje már köztudott, hogy a "hordóhas", még akkor is, ha máshol vékony az ember, nagyban növeli az első szívinfarktus kockázatát. Egy friss tanulmány szerzői azonban most először találtak összefüggést a hasi zsír és a második szívroham/stroke között. A tanulmányt január végén a European Journal of Preventative Cardiology szaklapban publikálták.

A férfiaknál talán még nagyobb a kockázat. Fotó: iStock

A kutatók szerint az összefüggés leginkább a férfiakra jellemző. "A hasi elhízás nemcsak az első szívroham vagy stroke kockázatát növeli, de a későbbi ismétlődés rizikóját is" - fogalmazott Dr. Hanieh Mohammadi a stockholmi Karolinska Intézet által kiadott sajtóközleményben. ", még attól is függetlenül, hogy a beteg véreredményei mit mutatnak, vagy épp milyen gyógyszereket szed."