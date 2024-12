2024 top 5 orvosi bravúrja

Felnyársalta egy vasrúd, megmentették

Egy 57 éves brazil férfit szó szerint felnyársalt egy vasrúd, hiszen tulajdonképpen az egész felsőtestét, így több belső szervét is átszúrta. A férfi ugyanis öt métert zuhant, majd egy több mint 60 centiméteres, éles rúdra esett, amely a végbélnyílás és a herezacskó közötti gáton hatolt be a testébe. Átszúrta a máját és a rekeszizom egy részét, de a szívét épphogy elkerülte. Azonnal kórházba szállították, ahol vérátömlesztést kapott, majd több műtétet is elvégeztek rajta, mire megszabadították a vasrúdtól. A történet leghihetetlenebb része, hogy szinte teljesen felépült, majd 12 nappal a baleset után haza is engedték a kórházból. A Mirror beszámolójában a férfiról készült képalkotó felvétel is látható, csak erős idegzetűeknek!

Ablak a koponyán

Szintén nem mindennapi látvány lehetett, amikor a Dél-Kaliforniai Egyetem munkatársai ablakot nyitottak egy férfi koponyáján és így figyelték az agyát. A kutatók olyan implantátumot ültettek ugyanis a férfi koponyájába, amely lehetővé tette, hogy az ultrahanghullámok bejussanak az agyába. Ezt követően az ultrahangos képalkotás segítségével pontosan nyomon tudták követni a férfi agyában zajló idegi aktivitást, miközben különböző feladatokat kellett végeznie, például videójátékot játszott vagy gitározott. Mint ahogy arról a Live Science tudósított, a kutatócsoport az agy vérmennyiségének időbeli változásait figyelte, ennek felmérése ugyanis az egyik módja annak, hogy közvetve nyomon kövessék az agysejtek aktivitását. A funkcionális ultrahangos képalkotást – vagyis az agyban a vérmennyiség változását nyomon követő ultrahangot – a hagyományos agyi képalkotó eljárások, például a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás (fMRI) ígéretes alternatívájának tartják. Az így kapott képek ugyanis nagyobb felbontásúak, és a módszer nem igényli, hogy a betegek hosszabb ideig mozdulatlanul feküdjenek egy gépben.

Egy szív – két élet

Első alkalommal történhetett meg az is, hogy szívátültetésen átesett édesanya adhatott életet egy gyermeknek Magyarországon. Erről idén tavasszal az Országos Kórházi Főigazgatóság adott hírt. „Tizenöt évvel ezelőtt még senki nem gondolt arra a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben (GOKVI), hogy egyetlen szívtranszplantációval két életet is adnak a világnak. Ez az örömteli esemény most bekövetkezett, egészséges újszülöttnek adott ugyanis életet az a hölgy, aki 2009-ben az Intézet falai között kapott új szívet” – áll az idén tavasszal kiadott közleményükben. A nő az eredeti tervek szerint az intézetben szült volna, végül azonban a baba már Kisvárdán világra jött a Szent Damján Görögkatolikus Kórház szülészeti osztályán. A GOKVI munkatársai végig telefonon tartották a kapcsolatot a szülészet munkatársaival.

Magzatot altattak el, hogy megmentsék az életét

Arról is idén számoltak be először nálunk, hogy édesanyja hasában altattak el egy magzatot, hogy megmentsék az életét. A beavatkozást a Semmelweis Egyetem szülészeti klinikáján végezték, a kislány ezt követően – bár néhány héttel korábban, de – egészségesen megszületett és már több mint féléves. A műtétre azért volt szükség, mert az anya szervezete ellenanyagot termelt a baba vércsoportja ellen, és a 28. héten derült ki, hogy ez súlyos vérszegénységet okozott nála. Az egyetem klinikája két nap alatt szervezte meg a műtétet, amilyet előtte itthon korábban soha senki nem végzett. Azóta a klinikán már több hasonló, sikeres beavatkozás történt – erről pedig az RTL számolt be.

Lábból ültettek ideget a szemébe

Az is első alkalommal történhetett meg, hogy lábszárból kivett ideggel mentették meg egy magyar beteg látását. A Semmelweis Egyetem plasztikai sebészei és szemészei közösen hajtották végre azt a speciális műtétet, amely során egy középkorú nő lábszárából kivett 15 centiméteres ideget ültették be egy érzőideg és a szem szaruhártyája közé, hogy a páciens visszanyerhesse a szaruhártya érzékelési funkcióját, így ne vakuljon meg – adta hírül az intézmény. A beavatkozásra akkor van szükség, amikor a szemfelszín érzéketlensége miatt nem érzi a beteg, hogy valamilyen sérülés keletkezik a szaruhártyáján, így az is előfordulhat, hogy eltűnik a pislogási reflex, a könny nem mossa át a szemet, ezért az folyamatos irritációnak van kitéve. Emellett hiányoznak azok az idegek által termelt fehérjék, amelyek a szaruhártya hámjának épségéért, újraképződéséért felelnek. Ez oda vezethet, hogy fekélyek alakulhatnak ki a szemen, amelyek végül vakságot is okozhatnak.