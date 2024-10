A hüvelyfertőzés sok nőnek kellemetlen ismerős. Okozhat fájdalmat, rontja az életminőséget. Valójában azonban a hüvelyfertőzés egy gyűjtőfogalom, amely számos állapotot magában foglal, a leggyakoribb formái pedig a bakteriális vaginózis és a gombás fertőzések.

A hüvelyfertőzések tünetei és okai

A hüvelyfertőzés gyakran olyan tünetekkel jár, mint a kellemetlen szagú, sűrű, vagy túrószerű folyás, viszketés, égő érzés, fájdalom vizelés közben vagy a nemi érintkezés során. A leggyakoribb kiváltó okok közé tartoznak a következők:

Bakteriális vaginózis (BV): Ez a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása miatt alakul ki, amikor a hasznos laktobacillusok száma csökken, és a kórokozó baktériumok elszaporodnak.

Gombás fertőzés (candidiasis): A Candida gomba túlszaporodása a hüvelyben okozza, és gyakran jár együtt viszketéssel és túrószerű folyással.

Trichomoniasis: Ez egy szexuális úton terjedő fertőzés, amelyet a Trichomonas nevű parazita okoz.

A hüvelyfertőzések kialakulását számos tényező elősegítheti, mint például a hormonális változások (például a menstruáció vagy a terhesség), az antibiotikumok használata, de akár a túlzott intim higiénia, a szintetikus fehérnemű viselése, valamint a szexuális partnerek gyakori váltogatása is.

A hüvelyfertőzések kialakulását számos tényező elősegítheti. Fotó: Getty Images

Ha újra és újra megjelenik…

A visszatérő hüvelyfertőzések esetén az alapvető okok ugyanazok, mint az egyszeri fertőzéseknél, de bizonyos tényezők hajlamosíthatnak a gyakori kiújulásra. Például:

Immunrendszer gyengesége: Gyakran ismétlődő fertőzések esetén érdemes megvizsgálni az immunrendszer állapotát. Egyes betegségek, mint a cukorbetegség vagy HIV, hajlamosíthatnak a gombás vagy bakteriális fertőzésekre.

Antibiotikum-használat: Az antibiotikumok elpusztítják a hüvelyben lévő jótékony baktériumokat is, megzavarva ezzel a természetes egyensúlyt és utat engedve a káros baktériumok vagy gombák szaporodásának.

Túlzott intim higiénia: A hüvelynek megvan a saját öntisztító mechanizmusa, és a túl gyakori mosás, illetve a különböző illatosított tisztítószerek használata felboríthatja a hüvely természetes pH-értékét, ami hajlamosíthat a fertőzésekre.

Szexuális aktivitás: Az új szexuális partnerrel való kapcsolat vagy a gyakori nemi érintkezés szintén növelheti a fertőzés kialakulásának kockázatát.

Megoldások a visszatérő hüvelyfertőzésekre

A visszatérő hüvelyfertőzések kezelése összetett folyamat, mivel nemcsak az aktuális fertőzés megszüntetésére, hanem a kiújulás megelőzésére is koncentrálni kell. De azért vannak lehetőségek:

A probiotikumokban található jótékony baktériumok, mint például a Lactobacillus törzsek, segíthetnek helyreállítani a hüvelyflóra egyensúlyát. A probiotikumokat lehet szájon át szedni, de ma már kaphatók speciálisan hüvelyi alkalmazásra kifejlesztett probiotikumos készítmények is. A menopauza alatt álló nők esetében az ösztrogénszint csökkenése hajlamosíthat a hüvelyi fertőzésekre. Ebben az esetben az orvos ösztrogénpótló terápiát javasolhat, amely segíthet a hüvelyi szövetek egészségének helyreállításában. Ha a hüvelyfertőzés bakteriális eredetű, orvos írhat fel célzott antibiotikumos kezelést. Visszatérő fertőzések esetén néha hosszabb távú, alacsony dózisú antibiotikumterápia is hatékony lehet, de ezt mindig orvosi felügyelet mellett kell alkalmazni. Fontos, hogy a nők kerüljék a hüvelyöblítést és a túlságosan intenzív intim higiéniai szokásokat, amelyek felboríthatják a hüvely természetes pH-értékét és baktériumflóráját. A szoros, szintetikus anyagú fehérnemű helyett érdemes természetes anyagú, pamut alsóneműt választani, ami lehetővé teszi a megfelelő szellőzést. Az egészséges táplálkozás, a stressz csökkentése és a cukorfogyasztás mérséklése szintén hozzájárulhat a fertőzések megelőzéséhez. Ha a hüvelyfertőzés szexuális úton terjedő betegség, akkor fontos, hogy a szexuális partnert is kezeljék, különben a fertőzés visszatérhet.

Mi történik, ha nem kezeljük a visszatérő hüvelyfertőzést?

A kezeletlen hüvelyfertőzés hosszú távon komoly szövődményekhez vezethet. A bakteriális vaginózis, ha nem kezelik, növeli a szexuális úton terjedő betegségek, valamint a kismedencei gyulladás kockázatát. A terhes nők esetében a hüvelyfertőzés koraszüléshez vagy alacsony születési súlyú baba világrahozatalához vezethet. A gombás fertőzés esetében bár kevésbé veszélyes a hosszú távú szövődmények szempontjából, a visszatérő fertőzések jelentős kellemetlenségeket okozhatnak, és rontják az életminőséget.