„Tisztelt Házipatika!

Tudnak ajánlani valamilyen módszert vagy készítményt, amely segítségével meg lehet előzni a nyaralás alatti hüvelyfertőzéseket? Az utóbbi években sajnos minden alkalommal összeszedtem valamit, pedig még a saját szálláshelyünkön sem ülök rá addig a WC-ülőkére, amíg le nem fertőtlenítem. Alaposan tisztálkodom (sőt, nyaralás alatt még többet is), mégis mindig ez történik. Mi lehet az oka?”

Elővigyázatos fürdés és a mosakodás

A nőgyógyászati szakrendeléseken nyáron jellemzően megnövekszik a különböző, elsősorban gombás eredetű megbetegedésekkel jelentkező páciensek száma. Ennek egyik fő oka, hogy a meleg, párás környezet ideális a kórokozók elszaporodásához. A gombás hüvelygyulladást leggyakrabban a nedves fürdőruha viselése váltja ki, de problémát okozhat a medence vizének minősége, például a klór túlzott használata vagy éppen a fertőtlenítés hiánya. Éppen ezért érdemes a fürdőzés után egy gyors, öblítő zuhanyt beiktatni, majd a nedves fürdőruhát szárazra cserélni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a mosakodást sem szabad túlzásba vinni. A lúgos kémhatású tisztálkodószerek ugyanis a hüvelyben található hasznos baktériumok számát is drasztikusan csökkenthetik. Ennek elkerülése érdekében javasolt pH-semleges – vagy enyhén savas kémhatású –, kifejezetten intim tisztálkodószereket alkalmazni.

A vakáció során gyakrabban fordulnak elő különböző hüvelyfertőzések. Fotó: Getty Images

Extra figyelem a toaletten

A nyilvános mosdók használata esetén valóban fő az óvatosság: javasolt nemcsak a toaletthasználat után, hanem előtte is kezet mosni, hiszen akár a saját kezünkre tapadt kórokozók is fertőzés forrásai lehetnek. A WC-ülőkével lehetőség szerint egyáltalán ne érintkezzünk, de ha ez elkerülhetetlen, csak akkor üljünk rá, ha közvetlenül előtte fertőtlenítőszerrel befújtuk vagy fertőtlenítő kendővel áttöröltük, és megvártuk, hogy a hatóanyagok megfelelőképpen kifejtsék a hatásukat. Ha pedig a menstruáció nyaralás közben jelentkezik, a nagy melegben a szokottnál is sűrűbben cseréljük a betétet és a tampont, hogy ezzel is csökkenthessük a kórokozók elszaporodásának esélyét. Emellett nyáron még inkább fontos a jól szellőző, természetes anyagból készült fehérnemű (nem tanga) viselése is, amelyet erős izzadás esetén érdemes naponta többször cserélni.

A hüvelyflóra védelme

Mivel a stabil, egészséges hüvelyflóra könnyebben meggátolja a kórokozók elszaporodását, ezért a különböző fertőzések kialakulása ellen a leghatékonyabb módszer a célirányos regenerálás. Ezt már a nyaralás előtti időszakban ajánlott megkezdeni, valamint az utazás alatt is alkalmazni a patikákban vény nélkül kapható, a hüvelyflórát erősítő készítményeket. A már megjelent hígabb, egyneműbb, fehéres-szürkés, halszagú váladékozással járó, enyhébb lefolyású bakteriális fertőzések esetében a hüvelyflóra helyreállítása önmagában is gyógymódot jelenthet. Az ilyen célt szolgáló készítmények tartalmuknál fogva segítik elő a tejsavbaktériumok termelődését, ezzel hatékonyan támogatva a hüvelyflóra természetes módon enyhén savas pH-értékének fenntartását vagy helyreállítását.

Ha azonban gombás fertőzésekre utaló tüneteket – fehér, túrószerűen darabos, szagtalan hüvelyváladékot, viszketést és szeméremtest-duzzanatot – tapasztalunk, érdemes bevetni olyan, szintén helyileg alkalmazható készítményeket, amelyek gátolják a gombák szaporodását, megnyugtatják a bőrt, valamint hatékonyan enyhítik a kellemetlenül viszkető, égő érzést. A hüvelygomba-fertőzés sikeres kezelése után szintén javasolt a hüvelyflóra helyreállítását segítő készítmények használata.