Mit árulnak el melleink az egészségünkről?

Mire utalnak a mell méretváltozásai?

A melleink elsősorban zsírszövetből és egyéb kötőszövetekből állnak, izom nem található bennük. A méretváltozások elég gyakoriak lehetnek, hiszen a testsúly változásai nagyon gyakran először a mellen tűnnek fel. A mellek megnagyobbodását, megduzzadását emellett hormonok is okozhatják, főleg a várandós kismamáknál, hiszen náluk a tejcsatornák felkészülnek a baba szoptatására.

A női mell változásainak hátterében a hormonok is állhatnak. Fotó: iStock

A hormonok által okozott változások jelentkezhetnek a fogamzásgátlót szedőknél, és nagyon gyakori, hogy a menstruációs ciklusnak megfelelően változik a keblek mérete is. A mellek kisebbé válása bekövetkezhet fogyás vagy a csökkenő ösztrogénszint miatt is (ezt elsősorban a menopauzába lépő nők tapasztalhatják meg). A mellek méretének csökkenése azonban hormonális problémákra is utalhat, például policisztás ovárium szindrómára, különösen akkor, ha egyéb tüneteket is észreveszünk magunkon (például fokozott szőrnövekedést vagy pattanásosságot).

Alakváltozások a mellek esetében

A mellek alakja, formája sem állandó, és bár ezt alapvetően a genetika határozza meg, nagyon nagy szerepe van a várandósságoknak abban, hogy valakinek milyen alakú a melle. Az életkorral is együtt járnak bizonyos nem túl kellemes változások, hiszen a kötőszövetek feszességének elvesztése, a bőr rugalmasságának csökkenése a melleken észrevehető először - minél nagyobb valakinek a melle, annál valószínűbb, hogy az idő előrehaladtával megereszkedik a keble. Ha azonban csak az egyik mell formájában következik be látványos változás, mindenképpen keressük fel az orvosunkat, ez ugyanis akár daganatos betegségre is utalhat.

Göbök és csomók a mellben

Ahogyan a mell mérete, annak állaga is szinte állandóan változik: van, amikor tömöttebbnek érezzük, máskor viszont puhább és érzékenyebb. Ezeknek a változásoknak a hátterében szintén a hormonok állnak, és tulajdonképpen teljesen normális folyamatnak tekinthetőek. Azonban a mellekben érzékelhető göbök és csomók egyáltalán nem azok, különösen ha érzékenyek, gájfalmasak.

Ezeket kitapinthatjuk a mellek oldalában, a hónaljak közelében, a mellbimbók körül. Szerencsére, nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, ezeket okozhatja például a nem megfelelő szőrtelenítési eljárás miatt begyulladt szőrtüsző vagy egyfertőzésmiatt megduzzadt nyirokcsomó is, de érdemes azért felkeresni ezekkel az orvosunkat.

Mellfájdalom

A mindkét mellet érintő, szimmetrikus fájdalom meglehetősen gyakori, és számos oka lehet, például sérülés, hormonális változások, PMS, vagy túl sok koffein. De a mellek fájdalmát okozhatja megerőltetés vagy vitaminhiány is. Szerencsére ezek a legtöbbször rövid időn belül mindenféle orvosi beavatkozás nélkül elmúlnak. Azonban, ha csak az egyik mellünk fáj, mindenképpen forduljunk orvoshoz, az ugyanis daganatos betegség egyik tünete is lehet.

Váladékozás

Az esetek legnagyobb részében a mellbimbóból szivárgó váladék normális, és a legtöbbször egyszerűen hormonális oka van (főleg, ha mindkét mell érintett). Ezek közül az egyik leggyakoribb a megemelkedett prolaktinszint, ami a tejtermelésért is felelős hormon, ám olyan nőknél is előfordulhat, akik nem várandósak vagy nem szoptatnak. A túl sok prolaktin gondot okozhat, például megakadályozhatja a fogantatást, ezért érdemes gyógyszerrel kezelni. Váladékozást okozhatnak bizonyos gyógyszerek, például antidepresszánsok, pajzsmirigyproblémák, vagy éppen a tejcsatornák gyulladása is. A váladékozás azonban daganat jele is lehet, különösen ha véres, illetve ha csak az egyik mellnél jelentkezik.