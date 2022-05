Miért késhet a menstruáció?

Stressz

A stressz erőteljesen hat az egész szervezetünkre, és időnként a menstruáció kimaradását vagy késését is okozhatja, mert csökkenti a szervezetben bizonyos hormonok szintjét. Ennek oka az, hogy a szervezet így (vagyis az ovuláció elmaradásával) védekezik egy esetleges terhesség ellen, hiszen a stresszes időszakot úgy értelmezi, mint ami legkevésbé sem ideális a gyermekvállaláshoz. Meglepő módon, gyakran éppen a gyerekre vágyók stresszelnek annyira, hogy kimarad vagy késik a menstruációjuk, ám a terhességi teszt negatív - ez pedig még több feszültséget okozhat.

Betegségek

Akár egy kisebb fertőzést kaptunk el, akár valamilyen krónikus betegséggel küzdünk, ez mindenképpen befolyásolhatja a menstruációs ciklusunkat, különösen akkor, ha éppen a várható ovuláció idején vagyunk a legrosszabbul. Egy betegség ugyanis megváltoztathatja az ovuláció időpontját, és ha ez eltolódik, tolódik vele a menstruáció is. Súlyosabb esetben (ez azonban szerencsére ritkább) olyan betegségek is menstruációs zavarokat okozhatnak, mint a diabétesz, a tuberkulózis, a májproblémák stb., de ezeknél általában egyéb tünetek is kísérik.

A napirend változásai

A szervezetünk belső órája nemcsak azért felel, mikor vagyunk álmosak vagy mikor érezzük magunkat a legéberebbnek, hanem a hormonális rendszert is szabályozza. Ha a belső óránk "meghibásodik", a napirendünk felborul, akkor könnyen előfordulhat, hogy a menstruációnk is késik. Ez gyakran előfordul például olyan munkakörben dolgozóknál, akik a nappali és az éjszakai műszakot váltogatják.

Gyógyszerek

Sok gyógyszernek lehet hatása a menstruációra a hormonrendszeren keresztül. A legjellemzőbb, hogy a fogamzásgátlók okozzák a menstruáció késését vagy kimaradását, de a fogamzásgátló hatására egyébként is csak menstruáció szerű vérzés jelentkezik (hiszen a tabletta megakadályozza az ovulációt).

A menstruáció a terhesség mellett számos egyéb okból is késhet

Túl magas vagy túl alacsony testsúly

A túlsúly jelentősen befolyásolhatja a hormonrendszer működését, emiatt az elhízott nőknél gyakran szabálytalanná válik a ciklus, a menstruáció késhet vagy ki is maradhat. A túlságosan soványaknál pedig a szervezet védekező mechanizmusa állítja le az ovulációt (hogy a veszélyes állapotban ne is történhessen meg a fogantatás), emiatt a menstruáció is késhet vagy elmaradhat. Mivel ez az alacsony testzsírszázaléktól függ, jellemző, hogy a nagyon sokat sportoló nőknél vagy a profi atlétáknál rendszeresen sokat késik vagy teljesen el is marad a menstruáció. Szintén gyakori a menstruáció rendszertelenné válása vagy kimaradása az étkezési zavarral küzdőknél.

Az ovuláció zavarai

A menstruáció és az ovuláció elválaszthatatlanul összefüggnek egymással, így ha az ovulációval valamilyen gond van, akkor ez a menstruáció késését, kimaradását, a ciklus felborulását, a vérzés megváltozását okozhatja. Ezek közé a problémák közé tartozik például a PCOS vagy a korai petefészek-kimerülés.

A negyven év feletti nők esetében a menstruáció késése, kimaradása, az egyébként szabályos ciklus felborulása a hamarosan bekövetkező menopauzára, változó korra is utalhat.

+1 ok: Biztos, hogy jól számolt? Az átlagos menstruációs ciklus 28 napos, ám a néhány napos eltérések teljesen normálisnak számítanak. Van, akinek 24 napos a ciklusa, van, akinek 31, ám ha ragaszkodunk ahhoz a hithet, hogy a menstruációs ciklusnak mindenképpen 28 naposnak kell lennie, akkor az egyébként normális és rendszeres ciklusról is azt hihetjük, hogy minden alkalommal késik.