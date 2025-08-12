„Az út szélén született meg a kislányom” – nem mindennapi szülésnél voltak jelen a mentők

„Köszönet a mentőknek, köszönet a hétköznapi hősöknek!” – kezdte levelét egy boldog édesanya. A nő hálás sorait az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is megosztották.

A kórházig már nem jutott el a mentőautó

Péntek este hívták a debreceni mentőegységet egy vajúdó kismamához. „Azt a higgadtságot, nyugodtságot amivel jelen voltak ebben a helyzetben, nem lehet leírni. Külön köszönetemet szeretném kifejezni Sz. Attilának, aki rendkívül figyelmes volt és mindenről tájékoztatott bennünket. A kórházba már nem jutottunk el, félreállva az út szélén született meg a kislányom” – fogalmazott az anya.

„A legnehezebb hivatások egyike”

A levélíró szerint egyébként életmentőként dolgozni a legnehezebb hivatások egyike. Fontos ugyanis, hogy a bajtársak nyugodnak tudjanak maradni még a legfeszültebb pillanatokban is, empatikusak legyenek a legnehezebb helyzetekben is, illetve a kimerítő műszakok végéig összpontosítsanak, félretéve a fáradtságot.

„Az Országos Mentőszolgálat tagjai minden nap bizonyítanak: Amikor nekünk segítenek és amikor szeretteinket látják el. Köszönjük, hogy minden nap számíthatunk rájuk” – zárta levelét a hálás édesanya.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: mentok.hu